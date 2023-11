Nouvo altènativ santans pou manadjè NHS ki enplike nan kolizyon fatal

By

Yon manadjè ansyen NHS ki te responsab lanmò yon jèn motosiklis ak yon nouvo papa te chape anba prizon, olye li te resevwa yon konbinezon sèvis kominotè ak pwobasyon. Monica McAlister, yon asistan direktè nan Southern Health Trust, te jwenn ki te lakòz lanmò Matthew Arnold nan kondwi neglijans sou Lurgan Road nan Dromore. Malgre ke Jij Gordon Kerr KC te kwè ke yon santans prizon uit mwa te jistifye, santans lan te tonbe pi ba pase 12 mwa, sa ki nesesè yo konsidere opsyon altènatif.

Jij Kerr te rekonèt ke McAlister te chwazi priyorite yon apèl ki gen rapò ak travay sou kondwi an sekirite, ki mennen nan yon manèv potansyèlman danjere. Sepandan, li te tou pran an kont plizyè faktè ki te enfliyanse desizyon l 'yo patisipe pou yon lòd konbinezon. Faktè sa yo enkli premye pledwaye koupab McAlister, remò evidan li, ak dosye travay li louabl ak background. Fanmi Matthew Arnold te eksprime tou mank de rayisman anvè McAlister, plis kontribiye nan desizyon an.

Kòm rezilta, McAlister pral sèvi 50 èdtan nan sèvis kominotè epi sibi yon lòd pwobasyon 12 mwa. Apwòch altènatif pou santans sa a gen pou objaktif pou rann li responsab pou aksyon li yo pandan y ap pèmèt li yon opòtinite pou kontribiye pozitivman nan kominote a. Jij la te mete aksan sou enpak devastatè lanmò Matthew Arnold sou manman l ak madanm li, jan sa te eksprime nan deklarasyon enpak viktim yo. Yo te mete aksan sou depandans yo sou lafwa ak absans rayisman anvè McAlister, olye yo kwè ke viv ak konsekans aksyon li yo ta dwe pinisyon ase.

Aksidan mòtèl la te fèt nan junction Lurgan Road ak Blackskull Road lè Toyota Avensis McAlister a te rale sou chemen motosiklèt Ducati Arnold ki t ap vini an. Malgre èd imedya nan men yon GP ki pa devwa ak lòt moun ki t ap gade, Arnold te pèdi lavi l. Lòd konbinezon yo bay McAlister la vize pou adrese jistis ka a pandan y ap konsidere faktè tankou remò, sèvis kominotè, ak reyabilitasyon. Sa a mete aksan sou yon chanjman potansyèl nan altènatif santans pou ka ki enplike kondwi neglijan ki lakòz lanmò.

