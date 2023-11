Hawked: yon nouvo avanti pwomèt ap tann

By

Èske ou pare pou s'angajè nan yon vwayaj grizant plen ak aksyon sezisman ak trezò inonbrabl? Pran tèt ou, paske Hawked ap vini nan Steam Early Access sou Novanm 30! Devlope pa MY.GAMES, tirè ekstraksyon twazyèm-moun sa a pwomèt yon eksperyans jeu immersion ki pral kenbe ou sou kwen nan chèz ou.

Nan Hawked, jwè yo pral gen opòtinite pou fè ekip ansanm ak avanturyé parèy yo pandan y ap navige nan yon zile vibran ak enigmatik. Avèk chak tòde ak vire, defi enteresan ak opòtinite ap tann. Soti nan rezoud devinèt konplike rive angaje nan batay ki bat kè kont ènmi tèribl, chak etap ou fè pote ou pi pre pou dekouvri piyay ak trezò ki gen valè.

Patisipe nan kanpay rasanbleman Renegade ki fèk anonse epi antre nan avanti sezon sa a ak zanmi ou yo. Lè w enskri nan kanpay la, ou pa sèlman gen yon chans pou w jwenn rekonpans enteresan, men tou w ap jwenn opòtinite pou w genyen prim espesyal ki gen ladann yon rezèv pou tout lavi nan lajan prim. Imajine tout posiblite k ap tann ou pandan w ap eksplore vas peyizaj Hawked yo epi jwi mekanik jeu kaptivan li yo.

Pandan ke vèsyon an Steam Early Access nan Hawked se jis alantou kwen an, jwè konsole yo pral oblije rete tann jiska Bonè 2024 yo rantre nan nan aksyon an grizant. Men, asire w, rete tann nan pral byen vo li! Devlopè yo dedye a bay pi bon eksperyans jwèt posib, asire ke chak platfòm resevwa yon lage san pwoblèm ak poli.

Se konsa, pare, rasanble zanmi ou yo, epi prepare pou yon avanti inoubliyab tankou okenn lòt. Hawked se pou redefini jan an ak jeu sezisman li yo, mond Immersion, ak senaryo kaptivan. Èske w ap reponn apèl la epi w ap vin yon eksploratè lejand? Chwa a se pou ou.

sous: MWEN.JWÈT

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

K: Ki sa Hawked ye?

A: Hawked se yon tirè ekstraksyon twazyèm-moun devlope pa MY.GAMES, ki ofri yon eksperyans jeu grizant kote jwè yo mete tèt yo ansanm pou eksplore yon zile vibran, rezoud pezeul, defèt lènmi, ak dekouvri piye ki gen anpil valè ak trezò.

K: Kilè Hawked ap disponib sou Steam Early Access?

A: Hawked ap disponib sou Steam Early Access apati 30 novanm.

K: Kilè Hawked pral lage sou konsola?

A: Konsole Hawked espere nan kòmansman 2024.

K: Ki sa ki se kanpay rasanbleman Renegade la?

A: Kanpay Rally Renegade se yon evènman pwomosyonèl nan Hawked kote jwè yo ka angaje yo pou yo resevwa rekonpans epi yo gen yon chans pou yo genyen prim espesyal, ki gen ladan yon rezèv pou tout lavi nan lajan prim.

K: Èske mwen ka jwe Hawked ak zanmi m yo?

A: Wi, Hawked ofri yon karakteristik multijoueurs koperativ ki pèmèt ou fè ekip ak lòt jwè yo epi antre nan avanti a ansanm.