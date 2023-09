Google fè fas a yon jijman antitrust sou dominasyon motè rechèch la

By

Google pral defye nan yon jijman antimonopòl ki enpòtan nan Etazini pandan regilatè federal yo ap eseye demonte anpi entènèt li a. Pandan 10 semèn kap vini yo, avoka federal yo ak pwokirè jeneral eta yo pral prezante prèv pou pwouve ke Google te truke mache a an favè li, vyole Lwa Sherman a lè li fè motè rechèch li an chwa defo nan divès kote ak aparèy. Jijman an pral detèmine si Google vyole lwa a epi, si se konsa, ki etap yo ta dwe pran pou kontwole jeyan teknoloji a.

Pwosè a te depoze pa Depatman Jistis la prèske twazan de sa, akize Google nan sèvi ak dominasyon rechèch sou entènèt li yo jwenn yon avantaj enjis kont konpetitè. Gouvènman an reklame ke Google peye dè milya de dola chak ane yo dwe motè rechèch la default sou aparèy tankou iPhone a ak navigatè entènèt tankou Safari ak Firefox. Anplis de sa, regilatè yo diskite ke Google te manipile mache a ilegalman lè yo mande motè rechèch li yo dwe fourni ak lojisyèl Android li yo pou smartphones.

Google diskite ke li fè fas a konpetisyon enpòtan epi li site motè rechèch tankou Bing Microsoft a ak sit entènèt tankou Amazon ak Yelp kòm egzanp. Konpayi an atribi siksè li nan amelyorasyon kontinyèl nan motè rechèch li yo ak mete aksan sou ke moun chwazi yo sèvi ak Google akòz fyab li yo ak pèfòmans.

Rezilta jijman an ka gen enplikasyon enpòtan pou Google. Konsekans posib yo enkli mete fen nan pratik nan peye konpayi yo fè Google motè rechèch la default, oswa Google pèdi konsantre kòm li vin anplis nan batay legal. Yon ka antimonopòl ki sanble kont Microsoft an 1998 te lakòz konpayi an lite pou adapte yo ak teknoloji émergentes, ki te pèmèt Google monte nan enpòtans.

Anplis de jijman aktyèl la, Google ap fè fas tou yon ka antitrust ki gen rapò ak teknoloji piblisite li yo. Gouvènman an akize ke Google monopolize teknoloji kle piblisite dijital e li te sijere ke Google ka oblije vann yon pati nan biznis adtech li yo nan lòd yo adrese enkyetid nan pratik anti-konpetitif.

Sous: Depatman Jistis, regilatè Inyon Ewopeyen an.