Google Fi Wireless ofri $75 rabè sou Pixel Watch 2 LTE pou abònen ki egziste deja yo

Google Fi Wireless ap bay yon akò espesyal Black Friday pou abonnés MVNO ki deja egziste yo, ki ofri yon rabè $ 75 sou Pixel Watch 2 LTE. Pou pwofite rabè a, itilizatè yo bezwen sèvi ak kòd promo BLACKFRIDAY pandan kesye a, pou pri a desann a $324.99. Sepandan, Google pa espesifye dire kontra sa a, kidonk li se konseye pou kliyan ki enterese fè acha yo byento.

Pandan se tan, US Google Store ak lòt détaillants yo vann orijinal Pixel Watch (Wi-Fi) a $ 199.99, tandiske modèl LTE a gen yon pri a $ 249.99 apre li fin resevwa yon rabè $ 80. Li rete pou wè si Google ap kontinye vann wearable anvan an kòm opsyon ki pi abòdab nan pwogramasyon an.

Anplis rabè sou Pixel Watch 2 LTE a, Google Fi Wireless ap ofri tou yon rabè $10 sou plizyè gwoup Pixel Watch tankou aktif, Stretch, Leather, ak Two-Tone Leather bann, osi byen ke $10 sou kab chaj la. , disponib nan magazen Google.

Anplis de sa, Google Fi te prezante plizyè lòt kontra Black Friday pou kliyan li yo. Men sa yo enkli: $699 tounen sou Pixel 8 apre 24 kredi bòdwo chak mwa lè w te enskri pou plan Unlimited Plus la jouk nan fen ane a, $200 rabè sou tout acha Pixel 8 imedyatman ak kòd promo EXTRA200 la, yon ekonomize $300 sou Pixel 8 pou kliyan ki egziste deja, ak jiska $550 tounen apre 24 mwa sou dènye aparèy Samsung Galaxy S23 yo. Anplis de sa, kliyan yo ka benefisye de yon $600 tounen sou Motorola razr+ apre 24 kredi bòdwo chak mwa.

Si w ap konsidere achte Pixel Watch 2 LTE oswa lòt kontra Google Fi Black Friday, asire w ke w pwofite òf sa yo pou yon tan limite epi jwi rabè eksklizif sou aparèy ou pi renmen yo.

Kèk kesyon ak tout repons

1. Èske mwen ka itilize rabè $75 sou Pixel Watch 2 LTE si mwen pa yon abònen Google Fi Wireless ki egziste deja?

Non, rabè $75 sou Pixel Watch 2 LTE yo ofri espesyalman pou abonnés MVNO ki deja egziste nan Google Fi Wireless. Si ou pa yon abònen aktyèl, ou ka pa kalifye pou kontra an patikilye sa a.

2. Konbyen tan kontra Black Friday pou Pixel Watch 2 LTE valab?

Google pa bay enfòmasyon espesifik konsènan dire kontra Black Friday pou Pixel Watch 2 LTE. Li rekòmande pou fè acha ou pi vit posib pou asire ou pa rate rabè a.

3. Èske gen lòt rabè ki disponib sou Google Fi pou Black Friday?

Wi, anplis akò Pixel Watch 2 LTE a, Google Fi Wireless ap ofri rabè sou plizyè aparèy, tankou aparèy Pixel 8 ak Samsung Galaxy S23. Genyen tou rabè sou bann Pixel Watch ak kab chaje a.

4. Èske mwen ka konbine plizyè kontra Black Friday sou Google Fi Wireless?

Pandan ke konbinezon espesifik yo ka varye, ou ta dwe kapab pran avantaj de plizyè kontra Black Friday sou Google Fi Wireless. Pou egzanp, si ou se yon abònen ki deja egziste, ou ka benefisye de rabè sou Pixel Watch 2 LTE a ansanm ak rabè yo sou lòt aparèy tankou Pixel 8 la.

5. Ki kote mwen ka jwenn plis enfòmasyon sou Google Fi Wireless ak kontra Black Friday li yo?

Ou ka vizite sit entènèt Google Fi Wireless oswa swiv chanèl medya sosyal ofisyèl yo pou jwenn plis enfòmasyon sou kontra Black Friday yo. Anplis de sa, sit entènèt nouvèl teknoloji ak fowòm ka bay plis detay sou òf sa yo tou.