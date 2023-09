Goldman Sachs: Ensètitid ekonomik ta ka peze sou aksyon ameriken an 2023

Goldman Sachs avèti ke ensètitid nan pespektiv ekonomik la ka kontinye mete presyon sou aksyon ameriken pandan tout ane 2023. Bank envestisman an konseye envestisè yo konsantre sou aksyon k ap retounen lajan kach bay aksyonè yo. Chèf Goldman nan estrateji US ekite, David Kostin, eksplike ke koule nan kwasans ekonomik ak enflasyon done ta ka kreye volatilité nan mache a ekite nan mwa kap vini yo.

Konpayi a prevwa yon ralentissement nan kwasans GDP, ki te kondwi pa faktè tankou reouvè peman prè elèv yo ak enpak la nan pi gwo pousantaj ipotèk sou mache lojman an. Goldman prevwa yon bès nan kwasans reyèl GDP a 1.3% nan katriyèm mwatye soti nan 3.1% nan twazyèm sezon an. An tèm de enflasyon, bank la sijere ke apre plizyè mwa nan ti soulajman, enflasyon ka reakselere. Nwayo CPI, ki eskli pri manje ak enèji, espere ogmante a 0.4% nan mwa janvye 2024 soti nan 0.2% an Jiyè.

Prekosyon Goldman a soti nan n bès potansyèl nan konfyans envestisè yo nan yon senaryo aterisaj mou, ki ta ka peze sou santiman risk ak pri ekite. An repons a ensètitid sa yo, bank envestisman an rekòmande pou konsantre sou aksyon konpayi ki gen pwogram dividann ak racha olye ke moun ki envesti nan depans kapital ak rechèch ak devlopman.

Goldman fè remake ke panyen total retounen lajan kach konpayi an, ki gen ladann 50 aksyon ki gen pi gwo rannman 12 mwa nan ranbousman ak dividann, te depase depans kapital li yo ak panyen rechèch ak devlopman pa 4 pwen depi kòmansman 2022. nan panyen total retounen lajan kach la enkli Tapestry, MGM Resorts, ak Lowe's.

Malgre fluctuations yo espere nan done ekonomik, Goldman kwè ke pwobabilite pou yon resesyon nan peyi Etazini an trè ba. Konpayi a te redwi chans resesyon li a jis 15%, site posibilite ke Rezèv Federal la pa pral ogmante to enterè nan mwa sa a epi li ka pa fè sa ditou.

Objektif Goldman pou endèks S&P 500 la nan fen ane a se 4,500, jis 1% pi wo pase vandredi a. Pwojeksyon sa a pi wo pase previzyon mwayèn 4,372 nan mitan 15 pi gwo stratèj Wall Street yo.

Sous: CNBC

Definisyon:

Actions: Konnen tou kòm aksyon, aksyon reprezante aksyon an komen nan yon konpayi.

Kwasans GDP: Kwasans pwodwi domestik brit (GDP) refere a ogmantasyon nan valè total machandiz ak sèvis pwodwi nan yon peyi sou yon peryòd espesifik.

Enflasyon: Enflasyon refere a ogmantasyon nan nivo jeneral pri pou machandiz ak sèvis nan yon ekonomi sou yon peryòd espesifik, sa ki lakòz yon diminisyon nan pouvwa a achte nan lajan.

ICC: Endèks Pri Konsomatè (CPI) mezire chanjman mwayèn nan pri konsomatè yo peye pou yon panyen machandiz ak sèvis.

Dividann: Yon dividann se yon distribisyon pwofi yon konpayi fè bay aksyonè li yo.

Racha: Yon racha, oswa racha aksyon, se lè yon konpayi achte aksyon pwòp li yo nan mache a louvri, diminye kantite aksyon eksepsyonèl.

Depans kapital: Depans kapital yo, souvan refere yo kòm Capex, se lajan yon konpayi depanse pou jwenn oswa amelyore byen fizik tankou pwopriyete, plant ak ekipman.

Rechèch ak devlòpman: Rechèch ak devlopman (R&D) refere a aktivite yo antreprann pa yon konpayi pou inove, amelyore, ak devlope nouvo pwodwi, teknoloji, oswa pwosesis.

