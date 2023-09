Jwenn Mizajou sou Dènye Nouvèl Teknoloji a avèk Tech Guide Podcast Episode 567

By

Nan dènye epizòd podcast Tech Guide, editè Stephen Fenech te òganize, oditè yo ka atann pou yo mete ajou ak edike sou dènye nouvèl ak revizyon teknoloji konsomatè yo. Men pwen prensipal yo nan emisyon semèn sa a:

1. GoPro lanse Hero12 Black Action Camera: GoPro te anonse liberasyon nouvo kamera aksyon li yo, Hero12 Black. Avèk karakteristik ak kapasite amelyore, kamera sa a asire w ap enpresyone amater avanti ak kreyatè kontni.

2. Ecovacs Antre nan Robotics Lakou: Ecovacs, li te ye pou aspiratè robo li yo, te elaji liy pwodwi li yo pou enkli yon mower robo. Nouvo adisyon sa a gen pou objaktif pou senplifye antretyen gazon epi bay yon solisyon efikas ak otonòm.

3. Dyson prezante pi gwo purifikateur lè: Dyson te lage pi gwo purifikateur lè li a ankò, ki fèt pou pi gwo espas. Aparèy sa a montre teknoloji avanse filtraj lè Dyson la, ki bay anviwònman andedan kay ki pi pwòp ak an sante.

Gid Tech Reviews:

– Tablèt Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: Stephen Fenech bay yon revizyon konplè sou tablèt Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, mete aksan sou karakteristik li yo ak pèfòmans li yo.

– Sonos devwale Move 2 Oratè: Sonos te prezante nouvo oratè Move 2 li a, ki ofri amelyore kalite odyo ak portabilite. Oratè san fil sa a pafè pou tande sou-ale.

– Bang & Olufsen Kolabore ak Ferrari: Bang & Olufsen te fè patenarya ak Ferrari pou kreye yon koleksyon odyo remakab, konbine konsepsyon liksye ak bon jan kalite son siperyè.

Biwo èd Gid teknik:

Nan segman Tech Guide Help Desk, sijè diskisyon an konsantre sou mache iPhone renovasyon an. Stephen Fenech eksplore benefis ki genyen nan komès nan ansyen iPhone ou a konpanse depans yo nan yon nouvo aparèy, osi byen ke ekonomi yo ka reyalize lè w achte yon iPhone renovasyon.

Moun k ap koute yo ka jwenn podcast Gid Tech la sou plizyè tribin tankou Apple Podcasts. Stephen Fenech, editè Tech Guide, byen konsidere kòm youn nan pi gwo jounalis teknoloji Ostrali, regilyèman pataje konesans li sou radyo ak televizyon.

