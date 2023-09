Gboard Google a prezante yon karakteristik koreksyon pou amelyore kalite kontni

By

Gboard Google, ke yo rekonèt kòm youn nan pi bon klavye yo sou Android, te fèk ajoute yon nouvo karakteristik enteresan. Dènye vèsyon beta aplikasyon Gboard la (v13.4) kounye a gen ladan yon opsyon 'Correction', ki mache ak AI jeneratif, ki ka tcheke tèks pou erè òtograf, gramè, ak ponktiyasyon epi repare yo san pwoblèm. Anplis sa a elimine nesesite pou sèvis twazyèm pati tankou Grammarly.

Dapre 9To5Google, opsyon koreksyon an parèt nan ba zouti Gboard la. Lè yo tape opsyon a, karakteristik nan trete kontni an epi li bay yon vèsyon revize ak nenpòt erè idantifye korije. Itilizatè yo gen chwa pou ranplase kontni orijinal yo ak vèsyon revize a lè yo tape bouton pous yo. Altènativman, yo ka rejte sijesyon an lè yo klike sou bouton pous anba a.

Anplis de opsyon koreksyon an, Gboard pral montre yon bouton 'Fix li'. Bouton sa a otomatikman korije erè san yo pa montre vèsyon revize a oswa pèmèt itilizatè a aksepte oswa rejte sijesyon an. Sepandan, distenksyon ki genyen ant opsyon 'Correction' ak 'Fix li' mande pou plis klarifikasyon.

Bouton 'Fix li' ap parèt okòmansman nan ba zouti Gboard la, epi lè yo tape li, itilizatè yo pral resevwa yon èd memwa ki eksplike ke "tèks ki korije a pral voye bay Google epi trete tanporèman pou kreye sijesyon gramè ak ekriti." Itilizatè yo dwe aksepte tèm ak kondisyon sa yo anvan yo ka itilize karakteristik nan.

Kounye a pa gen enfòmasyon sou kilè nouvo karakteristik sa yo ap disponib nan vèsyon ki estab nan app Gboard la. Devlopman ak tès karakteristik AI jeneratif tipikman mande anpil tan ak efò anvan yo ka lage yo bay piblik la. Èspere ke, Samsung pral tou enkòpore yon karakteristik AI ki mache ak pisans amelyore kalite kontni ekri nan Samsung Keyboard la.

Sous:

– 9To5Google