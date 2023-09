Kolaborasyon enteresan ant Fortnite ak Akademi ewo mwen an

By

Fanatik Fortnite ak fanatik My Hero Academia gen rezon pou yo rejwi paske dènye kolaborasyon an pote karaktè yo renmen anpil My Hero Academia nan mond Fortnite. Nan yon nouvo trelè, jwèt popilè batay la revele ke Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, ak Mina Ashido te fè premye yo nan Fortnite Item Shop la.

Pèsonaj ki soti nan UA High School, ki gen ladan Shoto Todoroki ak glas enpresyonan li ak pouvwa dife, Eijiro Kirishima ak po fè tèt di li, ak Mina Ashido ak kapasite ki baze sou asid, te retounen pou yon lòt misyon fòmasyon nan Fortnite v26.10 aktyalizasyon. Jwè yo ka s'angajè nan kèt nan jwèt yo pou yo touche XP epi plonje tèt yo pi lwen nan eksperyans kwazman enteresan sa a.

Kolaborasyon Fortnite ak My Hero Academia montre efò kontinyèl Epic Games pou pote karaktè popilè ki soti nan divès fandom nan jwèt la. Kolaborasyon sa a non sèlman ajoute nouvo karaktè nan jwèt la, men tou entwodui yon senaryo inik ak nouvo defi pou jwè yo eksplore.

Kolaborasyon sa a ofri yon opòtinite pou fanatik My Hero Academia yo angaje ak karaktè yo pi renmen nan yon anviwònman jwèt diferan, pandan y ap jwè Fortnite yo prezante nan mond rich nan My Hero Academia. Tou de baz fanatik yo ka reyini ansanm pou jwi eksitasyon ak frison evènman kwazman sa a.

Pandan kolaborasyon ant Fortnite ak My Hero Academia ap dewoule, fanatik yo ka atann plis sipriz, kèt, ak rekonpans nan mizajou kap vini yo. Rete branche pou plis detay epi rantre nan avanti pandan karaktè ikonè sa yo mete fòs nan mond Fortnite.

