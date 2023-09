Fortnite Mizajou 26.10: Orè D 'ak Espekilasyon sou nouvo kontni

Pwomotè Fortnite, Epic Games, te anonse ke jwèt la pap disponib pou yon ti tan pou aktyalizasyon 26.10. Aktyalizasyon sa a pral aplikab pou plizyè tribin tankou PS5, PS4, Xbox konsole, Nintendo Switch, Android, ak PC. Jwè yo ka espere aktyalizasyon a disponib pou telechaje maten 12 septanm nan.

Avèk aktyalizasyon a, itilizatè yo ta dwe antisipe yon peryòd tan sèvè. Sa vle di ke Fortnite pral tanporèman unplayable pou yon koup de èdtan. Pou enfòmasyon detaye sou ki lè ou ka konekte nan jwèt la, isit la se orè a 26.10 D' sèvè:

– Tan an ap kòmanse kòmanse a 4 AM ET, kidonk enfim matchmaking yon ti tan davans.

– Pou fanatik UK yo, peryòd offline konplè a ap kòmanse a 9 AM BST pandan y ap dezaktive matchmaking a 8.30:XNUMX AM BST.

Pandan ke Epic Games pa te deklare klèman ki lè D' a pral konkli, antretyen anjeneral pran apeprè yon koup de èdtan. Se poutèt sa, Fortnite ta dwe tounen sou entènèt nan dènye 11 AM BST.

Anons aktyalizasyon sa a te fè espekilasyon nan mitan amater konsènan ki nouvo kontni ki pral enkli nan aktyalizasyon 26.10. Gen kèk fanatik teorize ke, ak iminan lansman aksè bonè nan Mortal Kombat 1, Sub Zero soti nan franchiz la ka vin yon karaktè rprodwi nan Fortnite.

Anplis de sa, Epic Games espere prezante yon nouvo atik oswa zam, osi byen ke yon nouvo Ogmantasyon. Boutik atik la pral resevwa tou nouvo po pou jwè yo jwenn ak amelyore eksperyans jwèt yo.

Ansanm ak nouvo adisyon sa yo, Epic Games pral abòde pinèz ak pwoblèm nan jeu depi nan konmansman an nan nouvo sezon an, plis polisaj jwèt la pou yon plezi optimal.

Sous: Epic Games Twitter Anons