Bonjou, amater jwèt! Nou kontan prezante w nan fen sezisman Five Nights at Freddy's: Help Wanted. Antanke reprezantan Steel Wool Studios, nou la pou ba ou yon apèsi eksklizif sou jeu enteresan ak karakteristik inik nan FNAF: Help Wanted 2. Prepare w pou w plonje nan yon nouvo dimansyon pè!

Nan Help Wanted 2, jwè yo ka atann yon seri minijwèt ki bat kè yo atravè sis kategori sezisman. Backstage, Fazcade, Staff Only, Food Prep, Ticket Booth, ak yon kategori espesyal VR ki prezante Five Nights at Freddy's: Sister Location jeu. Chak kategori ofri yon eksperyans diferan ki pral kenbe ou sou kwen nan chèz ou.

Youn nan pwen esansyèl yo nan Help Wanted 2 se anfaz la sou rejouabilite. Devlopè yo te asire ke pa gen de playthroughs yo se menm bagay la, entwodwi yon kantite stupéfiants nan posiblite pou jwè yo eksplore. Kit se pran lòd kliyan yo, angaje yo nan atizay ak atizana, oswa ede anplwaye antretyen an, chak jwèt prezante nouvo defi epi kenbe eksperyans nan fre ak enteresan. Pandan ke anpil jwèt yo te fabrike pou ofri eksperyans òganize ki okoumansman de Help Wanted orijinal la, gen tou anpil supriz inovatè nan magazen an.

Vini nan koulis epi antre nan mond lan selèb Roxanne Wolf nan Salon Pizzaplex la. Chanèl fecheunista enteryè ou a pandan w ap glam li ak yon pakèt makiyaj ak Pwodwi pou Telefòn. Sepandan, dwe avèti, pèfeksyon se kle lè fè fas ak diva sa a nan pè.

Antre nan Fazcade a epi anbrase jwèt klasik tankou Bonk-a-Bon ak Fazerblast, kote presizyon ak reflèks rapid zèklè se chemen ki mennen nan nòt segondè. Antre nan ekip sekirite ak sekirite, bay premye swen de baz pou envite ki ka pa santi tèt yo. Defi a se nan kòrektif blese san sedatif ak atire atansyon sipèfli.

Antre nan kontwa a nan El Chips epi fè eksperyans prese nan dine nan prepare manje nan Pizzaplex la ak konbinezon prèske kontinuèl nan lòd. Epi pa bliye Ticket Booth la, kote ou ka monte avanti Cowboy Kapitèn Foxy a atravè ansyen West la epi dekouvri trezò kache. Anfen, plonje tèt ou nan mond lan terib nan Five Nights at Freddy's: Sister Location, yon fanatik-pi renmen ki vini nan lavi ak sezisman koutim VR jeu.

Mèsi a karakteristik avanse nan headset PSVR 2 a, jwè yo ka atann yon eksperyans laterè ki pi Immersion. Avèk haptics kontwolè ak odyo 3D, pè so yo pran yon tout nouvo nivo fizik. Anplis de sa, sistèm swiv je a pèmèt jwè yo angaje ak Mystic Hippo, yon divinò ki pral defi pèsepsyon yo epi gide yo atravè jwèt la.

Make kalandriye ou yo epi prepare w pou plonje nan mond lan tèt chaje Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 le 14 desanm 2023. Prepare tèt ou pou yon avanti frekan tankou pa janm anvan!

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

1. Kilè Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 pral lage?

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 pral lage nan dat 14 desanm 2023.

2. Ki diferan kategori minijwèt yo nan Help Wanted 2?

Help Wanted 2 gen sis kategori minijwèt: Backstage, Fazcade, Staff Only, Food Prep, Ticket Booth, ak yon kategori espesyal VR ak Five Nights at Freddy's: Sister Location jeu.

3. Èske ou ka bay plis insight sou jeu a nan Help Wanted 2?

Help Wanted 2 ofri yon faktè rejouabilite inik, asire chak jwèt diferan. Ou pral angaje nan divès travay tankou pran lòd, fè atizay ak atizana, ak ede anplwaye antretyen an. Jwèt la gen pou objaktif pou jwenn yon balans ant eksperyans òganize ak nouvo defi.

4. Ki nouvo karakteristik ekoutè PSVR 2 la pote nan Help Wanted 2?

Headset PSVR 2 a entwodui eleman immersif tankou haptics kontwolè ak odyo 3D. Amelyorasyon sa yo ogmante laterè nan pè so yo, kreye yon eksperyans jwèt plis fizik ak angaje.

5. Di nou plis enfòmasyon sou sistèm nan swiv je ak Mystic Hippo.

Sistèm nan swiv je pèmèt jwè yo kominike avèk Mystic Hippo, yon divinò ki posede ansyen pouvwa pèsepsyon. Jwè yo ka defye l nan yon minijwèt eksklizif pou PlayStation 5 epi chèche konsèy nan tout Help Wanted 2.