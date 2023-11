Nouvo Lage Firefox: Yon ogmantasyon entérésan pou konfidansyalite ak fonksyonalite

By

Si w t ap tann dènye aktyalizasyon navigatè entènèt ouvè Firefox la, prepare w pou w enpresyone. Version kap vini an pwomèt non sèlman karakteristik vi prive amelyore, men tou yon pakèt amelyorasyon enteresan ki pral elve eksperyans navigasyon ou.

Youn nan adisyon rekòmandasyon yo se opsyon Preferans Konfidansyalite Sitwèb la, yo jwenn nan anviwònman Privacy & Security. Nouvo karakteristik sa a pèmèt itilizatè yo dikte si sit entènèt yo ka vann oswa pataje done pèsonèl yo. Lè w aktive anviwònman sa a, ou ka jwenn plis lapè nan tèt ou, konnen ke enfòmasyon sesyon Navigasyon ou a pa pral eksplwate.

Anplis de sa, Mozilla te aplike Global Privacy Control (GPC), yon mekanis otomatik ki notifye sit entènèt yo pa vann oswa pataje enfòmasyon navigasyon ou atravè plizyè jiridiksyon. GPC fonksyone kòm yon zouti pwisan "Pa vann" nan eta tankou Kalifòni, Colorado, ak Connecticut. Li fasilite tou kapasite pou fè piblisite vize epi li mete restriksyon sou vant oswa pataje done pèsonèl nan divès rejyon, tankou Inyon Ewopeyen, UK, Nevada, Utah ak Virginia.

Men, sa a se pa tout Firefox gen nan magazen pou itilizatè li yo. Mizajou kap vini an, ki gen lejann Firefox 120, anglobe yon seri karakteristik enteresan ki fèt pou amelyore fonksyonalite ak eksperyans itilizatè. Men kèk enklizyon remakab:

1. Enpòte done rasyonalize: itilizatè Ubuntu Linux kapab kounye a enpòte done ki soti nan Chromium, enstale atravè Snap, elaji konpatibilite ak konvenyans.

2. Offline Navigasyon Emulation: Itilizatè yo ka itilize yon nouvo karakteristik devtool ki simulation Navigasyon offline, sa ki pèmèt pwodiktivite san enteripsyon.

3. Ranfòse Sekirite: Firefox kounye a entegre lankr konfyans TLS ki soti nan magazen an rasin sistèm operasyon, ranfòse mezi sekirite yo. Karakteristik sa a pral aktive pa default sou Windows, MacOS, ak Android, ak opsyon a enfim li nan meni an Preferans.

4. Amelyore Jesyon kalifikasyon yo: Yo te prezante rakoursi klavye yo pou rasyonalize koreksyon ak efase kalifikasyon sou about:login, sa ki fè pwosesis la pi efikas.

5. Karakteristik Konfidansyalite Rafine: Firefox bay vi prive itilizatè yo priyorite lè li entwodui amelyorasyon nan fenèt prive yo ak enkli konfigirasyon ETP-Strict sou vi prive, ki bay plis pwoteksyon kont anprent.

6. Optimize Eksperyans View: mòd Foto-an-Picture te rafine, pandan y ap yon nouvo karakteristik kwen-akroze yo te prezante espesyalman pou vèsyon yo Linux ak Windows, bay yon eksperyans multitech san pwoblèm.

FAQ:

K: Kilè nouvo Firefox vèsyon an ap disponib pou telechaje?

A: Dat ofisyèl lage pou Firefox 120 fikse pou 21 novanm 2023. Ou ka telechaje li sou sit entènèt ofisyèl Firefox.

Avèk piblikasyon Firefox kap vini an, itilizatè yo ka espere yon gwo pwogrè nan vi prive, sekirite ak fonksyonalite yo nan navigasyon yo. Anbrase aktyalizasyon k ap vini an epi jwi yon eksperyans sou entènèt ki pi agreyab ak an sekirite ak Firefox 120.