EVE Online: Vanguard Alpha Tès anonse

CCP Games fèk anonse tès alfa ki trè antisipe pou EVE Online: Vanguard, yon tirè premye moun ki pral mete nan Linivè EVE. Tès sa a pral bay jwè yo chans pou yo mete men yo sou jwèt la anvan fen ane a.

Te pwograme pou kouri soti 7 desanm rive 11 desanm, tès alpha sa a, ki rele First Strike, gen pou objaktif pou rasanble done enpòtan pou CCP Games nan bati yon eksperyans FPS enteresan epi sipòte li alavni. Anplis de sa, tès la pral gen yon enpak dirèk sou linivè EVE tèt li.

Pandan tès la, jwè yo pral gen opòtinite pou yo eksplore New Eden nan yon nouvo pèspektiv, pandan y ap angaje yo nan konba tè entans nan kouch Pirate Ensurgency ki fèk ajoute. Karakteristik sa a te prezante ak dènye ekspansyon Havoc ak pwomès yo pote yon dinamik fre nan jeu la.

Patisipasyon nan tès alfa a ouvè pou tout abonnés Omega, sa vle di pa gen okenn acha adisyonèl ki nesesè, ki pa yon abònman EVE. Pou moun ki vle rantre nan tès la, Vanguard pral fasilman aksesib atravè lans la EVE Online.

Pou aprann plis sou tès alfa a epi enskri pou yon abònman Omega, jwè yo ka vizite sit entènèt ofisyèl EVE Vanguard la. Pa rate opòtinite enteresan sa a pou w pami premye moun ki fè eksperyans mond immersion EVE Online: Vanguard.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Ki sa ki EVE Online: Vanguard?

EVE Online: Vanguard se yon modil FPS k ap vini yo mete nan EVE Linivè, elaji eksperyans nan jeu nan MMO popilè a, EVE Online.

K: Ki lè tès alfa pou EVE Online: Vanguard?

Tès alfa a, ki rele First Strike, pran plas soti 7 desanm rive 11 desanm.

K: Ki moun ki ka patisipe nan tès alfa a?

Tès alfa a ouvè pou tout abonnés Omega nan EVE Online.

K: Kouman mwen ka rantre nan tès alfa a?

Pou rantre nan tès alfa a, jwè yo bezwen gen yon abònman Omega epi jwenn aksè nan Vanguard atravè lansè EVE Online la.

K: Ki enpak tès alfa a pral genyen sou linivè EVE a?

Tès alfa a pa pral sèlman bay done ki gen anpil valè pou konstwi FPS la, men tou afekte twal New Eden, patikilyèman nan kouch Pirate Ensurgency ki fèk ajoute.