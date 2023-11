EA FC 24 Prime Gaming Pack 2: Menm ansyen rekonpans, kijan pou reklame yo

By

EA Sports ak Amazon Prime te wont fanatik yon lòt fwa ankò ak sa ki pa klè nan EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 pou Novanm. Patenarya sa a, ki te kòmanse nan FIFA 19, gen pou objaktif pou bay chak jwè EA FC 24 ki abònman nan Amazon Prime yon pakèt jwèt premye chak mwa. Sepandan, rekonpans yo pou mwa sa a pa pi bon pase pake 1 dezavantaj ki te resevwa mwa pase a.

Nan yon tantativ pou atire jwè yo anvan evènman popilè Black Friday nan Ultimate Team, EA te echwe pou pou amelyore kalite rekonpans yo. Chans yo pou rale yon gwo jwè rete menm jan an, kòm kantite jwè yo, chwazi jwè yo, ak consommables yo tout te diminye.

Kidonk, kisa ou ka atann de EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 pou Novanm 2023? Rekonpans yo gen ladan yon prè 20-jwèt nan Heung-Min Son Rare Gold Player Item, 4 Rare Gold Player Items, 1 81+ Player Pick, ak 6 Rare Consumables. Malerezman, pa gen okenn sipriz oswa amelyorasyon yo gade pou pi devan.

Pou reklame rekonpans EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 ou a, ou gen yon koup nan opsyon. Premyèman, ale nan Prime Gaming epi chèche EA FC 24. Si ou pa yon abònen Amazon Prime, ou ka enskri pou yon esè gratis. Yon fwa ou jwenn pake a, klike sou bouton "Reklamasyon kounye a" epi konfime kont Amazon Prime ou vle itilize a. Pèmèt Electronic Arts aksè nan kont Amazon Prime ou a pou konekte de kont yo. Finalman, konekte nan EA FC 24 Ultimate Team sou konsole w oswa mobil epi rekonpans yo ta dwe ap tann pou w louvri.

Altènativman, ou ka reklame pake a atravè Twitch lè w klike sou ikòn Prime Loot ki nan kwen anlè dwat ekran an. Chèche EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 epi swiv menm etap sa yo mansyone pi wo a.

FAQ:

K: Èske rekonpans yo nan EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 a pi bon pase pake anvan an?

A: Malerezman, rekonpans yo rete menm jan an, san okenn amelyorasyon an tèm de jwè yo, chwa jwè yo, oswa consommables.

K: Kouman mwen ka reklame EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 a?

A: Ou ka reklame pake a lè w vizite Prime Gaming oswa atravè Prime Loot Twitch a. Swiv etap sa yo dekri nan atik la pou reklame rekonpans ou yo.