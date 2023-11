Dènye Patch Dota 2 a pote chanjman nan balans ak mizajou enteresan

By

Valv Software te pibliye patch 7.42e ki trè antisipe pou Dota 2, apre konklizyon The International (TI) nan fen mwa oktòb la. Pandan ke gen kèk jwè yo te espere pou chanjman plis vaste, aktyalizasyon sa a konsantre sou ajisteman balans ak reglaj nimewo. Sepandan, li adrese dominasyon sèten ewo fòs, tankou Bristleback, Chaos Knight, ak Spirit Breaker, nan metagame TI 2023.

Tank, gwo domaj ewo fòs ki te kontwole jwèt la depi nan kòmansman rive nan fini te resevwa nerfs ki nesesè anpil nan patch sa a. Bristleback, li te ye pou bati Sceptre-nan-Bloodstone Aghanim li a, te gen domaj maksimòm nan espre Quill li a redwi. Anplis de sa, kapasite Shard Aghanim li a, Hairball, kounye a gen yon ranje jete ki pi kout ak refwadisman pi long. Nivo 20 talan Bristleback a, ki te ogmante Domaj Pile Spray Quill, tou te febli.

Chaos Knight, ki te yon chwa popilè pou wòl pote a, te wè ajisteman nan dirabilite li ak kapasite agrikilti. Penalite vòl lavi kont ranp pou Chaos Strike te ogmante, ansanm ak yon ogmantasyon enpòtan nan pri mana pou Phantasm. Chanjman sa yo vize diminye dominasyon li nan jwèt bonè epi fè li pi difisil pou li anmède opozan nan liy.

Spirit Breaker, ewo nan TI 2023, te fè fas a nerfs nan konpetans Charge of Darkness li ak amelyorasyon Baton Aghanim la. Refwadisman pou Charge of Darkness te ogmante, sa ki fè li mwens pratik pou mete ganks. Greater Bash, lòt kapasite siyati li a, te febli tou kont ranpe, sa ki fè li pi difisil pou Spirit Breaker netwaye vag yo.

Ansanm ak ajisteman sa yo, patch 7.42e a ofri amizan pou plizyè ewo ladrès ak entèlijans ki te kouvri pa dominasyon ewo fòs yo. Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan, ak Timbersaw tout te resevwa amelyorasyon nan konpetans yo ak kapasite yo, ki fè yo pi solid nan metagame la.

Anplis chanjman ewo, patch sa a entwodui ajisteman nan atik popilè ak enpopilè. Men nan Midas ak kè nan Tarrasque, souvan achte pandan TI, te resevwa nerfs diminye pouvwa yo. Pandan se tan, atik batay jwèt bonè ki pa sèvi ak yo te amelyore, sa ki ogmante enpòtans yo ak rantabilite nan alimèt yo.

Avèk chanjman ak mizajou balans sa yo, kominote Dota 2 a ka espere yon chanjman nan metajwèt la, sa ki ap louvri opòtinite pou nouvo estrateji ak seleksyon ewo. Ajisteman yo te fè nan patch 7.42e a vize pou kreye yon eksperyans jeu pi dinamik ak divès nan tounwa ESL One Kuala Lumpur 2023 k ap vini an, kote 12 ekip pral fè konpetisyon pou yon pati nan pri 1 milyon dola ameriken an.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Ki chanjman yo te fè nan ewo popilè fòs yo?

A: Bristleback, Chaos Knight, ak Spirit Breaker yo tout te resevwa nerfs pou diminye dominasyon yo nan metagame la. Bristleback a Quill Spray domaj ak talan bonis yo te redwi, chaos Knight vòl lavi kont ranp yo te penalize, ak chaj Spirit Breaker a ak kapasite final yo te wè ogmante refwadisman.

K: Ki ewo ladrès ak entèlijans yo te amelyore?

A: Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan, ak Timbersaw te resevwa amater pou amelyore konpetans yo ak kapasite yo, ki fè yo opsyon ki pi solid nan jwèt la.

K: Èske gen nenpòt atik ki te nerfed oswa buffed?

A: Wi, atik popilè tankou Hand of Midas ak Heart of Tarrasque yo te nerfed, pandan y ap mwens itilize atik batay tankou Eternal Shroud, Vladimir's Offering, ak Pavise yo te buffed, ogmante efikasite yo nan alimèt.