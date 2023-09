Cyberpunk 2077 2.0 Release: Devs avèti itilizatè PC yo pou tcheke sistèm refwadisman CPU

Liberasyon an trè antisipe nan Phantom Liberty se jis alantou kwen an, pote yon rezurjans nan popilarite nan 2020 jwèt la Cyberpunk 2077. CD Projekt te travay san pran souf pou retabli de premye lansman wòch jwèt la, e kounye a, devlopè yo ap mande itilizatè PC yo tcheke. sistèm refwadisman CPU yo an preparasyon pou Cyberpunk 2077 2.0 aktyalizasyon k ap vini an.

Yon pwomotè, Filip Pierściński, te ale sou Twitter pou mete aksan sou enpòtans pou tcheke sistèm refwadisman CPU yo. Li te deklare ke kantite travay la sou yon CPU 8-nwayo espere rive nan alantou 90%, pouse pyès ki nan konpitè nan limit li yo. Pou asire yon eksperyans lis, li rekòmande kouri yon zouti referans tankou Cinebench yo tcheke estabilite nan sistèm itilizatè yo.

Fanatik ki eksprime enkyetid sou kapasite pyès ki nan konpitè yo pou okipe Cyberpunk 2077 2.0 oswa Phantom Liberty te rasire pa Filip nan kòmantè yo. Pandan se tan, CD Projekt te pibliye yon dekonpozisyon nan sa jwè yo ka atann nan Phantom Liberty DLC a, osi byen ke kontni adisyonèl ki enkli nan Cyberpunk 2077 2.0 aktyalizasyon gratis.

Kòm dat lage pou Phantom Liberty apwoche, Cyberpunk 2077 espere gen yon fennen dousman. Pandan ke pa gen plan pou plis DLC, yon fen se nan travay yo, byenke detay sou li yo ra.

Aktyalizasyon Cyberpunk 2077 2.0 la ap jenere eksitasyon nan mitan fanatik yo, sa ki make yon dezyèm lansman pou jwèt la. Avèk nouvo kontni li yo ak amelyorasyon, jwè yo ap tann aktyalizasyon arive.

