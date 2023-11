Èske vaksen bardo a anpeche w pran bardo?

Zoster, ke yo rele tou èpès zoster, se yon enfeksyon viral douloure ki te koze pa viris varicella-zoster, menm viris ki lakòz varisèl la. Li anjeneral afekte granmoun aje ak moun ki gen sistèm iminitè febli. Bon nouvèl la se ke gen yon vaksen ki disponib pou anpeche zona, men èske li garanti pwoteksyon konplè? Ann fouye nan kesyon sa a epi eksplore reyalite yo.

Vaksen bardo a, ke yo rekonèt kòm Zostavax, te lajman itilize depi apwobasyon li pa Food and Drug Administration (FDA) an 2006. Sepandan, nan 2017, yo te prezante yon vaksen ki pi efikas ki rele Shingrix, ki se kounye a chwa pi pito pou anpeche bardo. . Tou de vaksen yo travay nan ranfòse repons sistèm iminitè a nan viris varicella-zoster la.

Pandan ke vaksen bardo a siyifikativman diminye risk pou yo devlope zona, li pa bay iminite konplè. Dapre Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC), vaksen Shingrix la se apeprè 90% efikas nan anpeche zona. Sa vle di ke menm si yo te pran vaksen an, toujou gen yon ti chans ou ka devlope enfeksyon an. Sepandan, si w jwenn zona apre w fin pran vaksen an, sentòm yo anjeneral pi modere epi dire maladi a pi kout.

FAQ:

K: Ki moun ki ta dwe pran vaksen kont zona?

R: CDC rekòmande pou granmoun ki gen laj 50 ane oswa plis resevwa vaksen Shingrix, kèlkeswa si yo te gen zona anvan oswa si yo te resevwa vaksen anvan an, Zostavax.

K: Konbyen dòz vaksen an ki nesesè?

A: Yo bay vaksen Shingrix an de dòz, epi yo bay dezyèm dòz la 2 a 6 mwa apre premye dòz la.

K: Èske gen nenpòt efè segondè?

A: Menm jan ak nenpòt vaksen, vaksen bardo a ka lakòz efè segondè, tankou doulè nan sit piki a, doulè nan misk, fatig, ak tèt fè mal. Efè segondè sa yo anjeneral modere ak tanporè.

An konklizyon, pandan ke vaksen an bardo pa garanti pwoteksyon konplè kont bardo, li trè efikas nan diminye risk pou yo devlope enfeksyon an. Yo rekòmande pou moun ki gen 50 an oswa plis pran vaksen an pou minimize severite ak dire sentòm zona yo. Konsilte ak founisè swen sante w la pou w detèmine si vaksen zona a bon pou ou.