Èske iPhone gen yon mòd timoun?

Nan laj dijital jodi a, li pa sipriz ke timoun yo de pli zan pli ekspoze a smartphones ak tablèt. Avèk entèfas entwisyon yo ak magazen app vas, aparèy sa yo vin tounen yon sous komen nan amizman ak edikasyon pou timoun yo. Sepandan, paran yo souvan enkyete sou risk potansyèl ki asosye ak aksè san restriksyon nan aparèy sa yo. Se la "mòd timoun" antre nan jwèt - yon karakteristik ki vize kreye yon anviwònman ki an sekirite ak kontwole pou timoun yo sèvi ak smartphones oswa tablèt.

Ki sa ki mòd timoun?

Kid mòd, konnen tou kòm kontwòl paran oswa timoun fèmen, se yon karakteristik ki pèmèt paran yo limite ak kontwole aktivite pitit yo sou yon aparèy. Li anjeneral gen ladan karakteristik tankou filtè kontni ki apwopriye pou laj, limit tan, ak restriksyon aksè nan sèten aplikasyon oswa sit entènèt. Mòd timoun gen pou objaktif pou jwenn yon balans ant pèmèt timoun yo eksplore ak aprann poukont yo pandan y ap asire sekirite yo ak byennèt yo nan mond dijital la.

Èske iPhone gen yon mòd timoun?

Wi, iPhone gen yon mòd timoun, byenke li pa klèman rele "mòd timoun." Olye de sa, Apple ofri yon karakteristik ki rele "Tan ekran" ki sèvi yon objektif menm jan an. Tan ekran pèmèt paran yo fikse limit sou itilizasyon aplikasyon an, filtre kontni, epi limite aksè a sèten karakteristik oswa aplikasyon. Li bay yon seri zouti konplè pou jere itilizasyon aparèy yon timoun epi asire yon eksperyans dijital ki an sekirite.

Ki jan yo pèmèt tan ekran sou iPhone?

Pou pèmèt Screen Time sou yon iPhone, swiv etap sa yo:

1. Louvri aplikasyon Anviwònman an.

2. Scroll desann epi tape sou "Tan ekran."

3. Tape "Turn On Screen Time."

4. Chwazi "Sa a se iPhone pitit mwen an" oswa "Sa a se iPhone mwen an."

5. Mete yon paskod ke ou sèlman konnen.

6. Customize anviwònman yo selon preferans ou yo.

Èske Screen Time disponib sou tout iPhone?

Tan ekran disponib sou iPhone ki gen iOS 12 oswa pita. Sepandan, karakteristik espesifik ak anviwònman yo ka varye selon modèl aparèy la ak vèsyon iOS.

konklizyon

Ak prevalans ogmante nan smartphones ak tablèt nan lavi timoun yo, li enpòtan pou paran yo gen zouti pou asire yon anviwònman dijital san danje epi kontwole. Pandan ke iPhone pa gen yon "mòd timoun" dedye, karakteristik ekran Tan an ofri yon seri konplè zouti kontwòl paran. Lè yo pèmèt Screen Time ak pèrsonalize anviwònman yo, paran yo ka jwenn yon balans ant pèmèt pitit yo eksplore mond dijital la ak asire sekirite yo.