By

Èske mwen toujou bezwen mete yon mask nan yon avyon?

Kòm mond lan tou dousman sòti anba grip pandemi COVID-19 la, anpil moun ap mande si yo toujou bezwen mete yon mask lè yo vwayaje nan avyon. Ak vaksen yo ap dewoule ak restriksyon yo diminye nan kèk zòn, li natirèl pou kesyone nesesite sèten prekosyon. Sepandan, ekspè yo konseye anpil ke mete yon mask sou yon avyon toujou enpòtan pou pwoteje tèt ou ak lòt moun kont viris la.

Poukisa mwen bezwen mete yon mask sou yon avyon?

Vwayaj ayeryen enplike nan pwoksimite ak lòt moun pou yon peryòd pwolonje, ki ogmante risk pou transmisyon viris. Mask aji kòm yon baryè, anpeche ti gout respiratwa gaye epi redwi chans pou yo respire patikil enfektye yo. Yo patikilyèman enpòtan nan espas ki fèmen, kote vantilasyon ka pa efikas.

Ki kalite mask mwen ta dwe mete?

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) rekòmande pou w mete yon mask ki byen adapte ki kouvri nen w ak bouch ou. Respiratè N95 yo konsidere kòm pi efikas, paske yo filtre omwen 95% nan patikil nan lè a. Sepandan, mask chirijikal ak mask twal ak kouch miltip yo tou opsyon apwopriye.

Èske gen kèk eksepsyon?

Gen kèk konpayi avyon ka gen egzijans espesifik oswa egzanpsyon pou sèten moun, tankou timoun piti oswa moun ki gen pwoblèm medikal ki rann mask yo difisil. Sepandan, li enpòtan pou tcheke avèk konpayi avyon ou anvan ou vwayaje pou asire ou konfòme yo ak direktiv yo.

Ki lòt prekosyon mwen ta dwe pran?

Anplis mete yon mask, li esansyèl pou swiv lòt mezi sekirite otorite sante yo rekòmande. Men sa yo enkli pratike bon ijyèn men lè w lave men w souvan oswa itilize dezenfektan pou men, kenbe distans fizik chak fwa sa posib, epi evite manyen figi w.

an konklizyon, pandan mond lan ap retounen dousman nan nòmal, li enpòtan pou kontinye pran prekosyon pou anpeche pwopagasyon COVID-19 la. Mete yon mask sou yon avyon rete yon mezi enpòtan pou pwoteje tèt ou ak lòt moun. Lè nou swiv direktiv yo epi rete enfòme, nou tout ka kontribye nan yon eksperyans vwayaj ki pi an sekirite ak an sante.