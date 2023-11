Nouvo Game Studios Shine nan TIGA Awards 2023

TIGA UK komès kò a dènyèman te fè seremoni prim anyèl li yo, onore reyalizasyon eksepsyonèl nan endistri a Gaming. Prim ane sa a te montre inovasyon ak kreyativite estidyo jwèt kap parèt yo, mete aksan sou kontribisyon yo nan peyizaj jwèt ki toujou ap evolye.

Dlala Studios te sòti viktorye nan seremoni an, ki te reklame prim prestijye jwèt pou ane a pou kreyasyon kaptivan yo a, Disney Illusion Island. Jwèt mayifik sa a non sèlman garanti gwo onè a, men tou li rann tit la nan Pi bon jwèt sosyal, kaptivan jwè yo ak jeu Immersion li yo ak senaryo kaptivan.

Ustwo Games te parèt kòm yon lòt gayan remakab, li te jwenn rekonesans nan de kategori. Avèk jwèt ki te fè yo reflechi, Desta: The Memories Between, Ustwo Games pa sèlman te genyen Prim Divèsite a, men tou li te resevwa rekonpans Kreyativite nan jwèt yo. Desta: The Memories Between fouye nan nouvo dimansyon nan rakonte istwa, ofri jwè yo yon eksperyans jwèt fre ak Immersion.

Sumo Digital, yon estidyo enpòtan li te ye pou atizanal eksepsyonèl li yo, te jwenn prim nan pi bon gwo estidyo, yon temwayaj devouman yo ak talan yo. Anplis de sa, yo te reklame onè pou yo te premye benefisyè nouvo kategori Inisyativ Pi bon Devlopman Talan an. Angajman Sumo Digital pou nouri talan ak ankouraje kwasans nan endistri a te ranpòte rekonesans ki byen merite.

TIGA Awards 2023 te prezante de nouvo kategori pou selebre ekselans nan diferan domèn. Jwèt lakou rekreyasyon te genyen Prim Angajman pou Byennèt nan Travay, ki montre devouman yo pou ankouraje yon anviwònman travay pozitif. Pandan se tan, Rocksteady Studios te onore ak prim Angajman pou ESG pou pratik dirab ak responsab yo.

Rekonesans an te pwolonje pi lwen pase estidyo a moun remakab ki te fè kontribisyon enpòtan nan endistri a jwèt. Direktè HR Playground Games la, Geraldine Cross, te resevwa Prim Endividyèl Eksepsyonèl, ki rekonèt lidèchip eksepsyonèl li ak kontribisyon li nan siksè konpayi an. Flix Interactive CEO John Tearle te prezante ak prim nan Lidèchip Eksepsyonèl, rekonèt apwòch vizyonè li nan devlopman jwèt.

Seremoni TIGA Awards 2023 te yon siksè retentyan, ak plis pase 350 patisipan ki te rasanble nan prestijye Troxy London. Ganyan ane sa a reprezante yon nouvo vag talan ak inovasyon nan endistri gaming, pouse limit yo ak jwè kaptivan atravè lemond.

Kesyon yo mande anpil

1. Kisa Prim TIGA yo ye?

TIGA Awards se yon evènman anyèl ki rekonèt ekselans ak inovasyon nan endistri a jwèt nan UK a.

2. Ki jwèt ki te genyen prim jwèt pou ane a nan TIGA Awards 2023?

Disney Illusion Island, devlope pa Dlala Studios, te kouwone jwèt pou ane a nan TIGA Awards 2023.

3. Ki estidyo ki te genyen prim lan pi bon ti estidyo?

Prim Pi bon Ti Studio a te ale nan Dlala Studios pou kontribisyon remakab yo nan endistri jwèt la.

4. Kiyès ki te genyen prim Kreyativite nan jwèt?

Ustwo Games te onore ak prim Kreyativite nan jwèt pou kreyasyon kaptivan yo a, Desta: The Memories Between.

5. Ki estidyo ki te jwenn prim pou Pi bon Inisyativ Devlopman Talan?

Sumo Digital te vin premye moun k ap resevwa prim Inisyativ pou Pi bon Talent nan TIGA Awards 2023, ki montre angajman yo genyen pou nouri talan nan endistri jwèt la.