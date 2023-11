By

Èske Walmart te posede Lowes?

Nan dènye ane yo, te gen kèk konfizyon ak espekilasyon ki antoure pwopriyetè a nan de gwo jeyan Yo Vann an Detay: Walmart ak Lowe's. Pandan ke tou de konpayi yo byen koni pou prezans yo nan endistri amelyorasyon kay la, li enpòtan pou klarifye ke Walmart pa posede Lowe's. Sa yo se de antite separe ki gen pwòp estrikti pwopriyetè diferan ak operasyon biznis yo.

Walmart, ki te fonde an 1962 pa Sam Walton, se pi gwo revandè nan mond lan. Avèk plizyè milye magazen atravè mond lan, Walmart ofri yon pakèt pwodwi, tankou makèt, elektwonik, rad, ak atik nan kay la. Konpayi an fè komès piblikman sou New York Stock Exchange anba senbòl ticker "WMT". Sa vle di ke aksyon Walmart yo disponib pou achte pa envestisè endividyèl ak enstitisyonèl.

Nan lòt men an, Lowe's se yon revandè amelyorasyon kay ki espesyalize nan vann zouti, aparèy, ak materyèl konstriksyon. Li te fonde an 1946 e depi li te grandi pou l vin youn nan konpayi dirijan yo nan endistri li yo. Lowe's fè kòmès piblik tou sou New York Stock Exchange anba senbòl ticker "LOW".

FAQ:

K: Èske gen nenpòt koneksyon ant Walmart ak Lowe's?

A: Non, Walmart ak Lowe a se konpayi separe ak estrikti pwopriyetè diferan.

K: Èske gen nenpòt pwopriyetè pataje oswa patenarya ant Walmart ak Lowe's?

A: Depi kounye a, pa gen okenn pwopriyetè pataje oswa patenarya li te ye ant de konpayi yo.

K: Èske mwen ka jwenn pwodwi Lowe a nan Walmart?

A: Pandan ke Walmart ofri yon pakèt pwodwi, ki gen ladan atik amelyorasyon kay, pwodwi Lowe yo pa tipikman disponib nan magazen Walmart. Lowe a gen pwòp magazen devwe kote kliyan yo ka jwenn pwodwi espesifik yo.

An konklizyon, li enpòtan pou klarifye ke Walmart pa posede Lowe a. Sa yo se de konpayi diferan ki opere nan diferan sektè nan endistri an detay. Pandan ke tou de yo byen li te ye ak siksè nan domèn respektif yo, yo gen estrikti an komen separe epi opere poukont yo.