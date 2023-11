By

Èske Lachin te achte Walmart nan peyi Etazini an?

Nan dènye ane yo, te gen rimè kap sikile sou rezo sosyal yo ak sou sit wèb teyori konplo ki di ke Lachin te achte Walmart, sosyete an detay miltinasyonal la, nan peyi Etazini. Rimè sa yo te lakòz konfizyon ak enkyetid nan mitan anpil moun. Sepandan, li enpòtan pou separe reyalite ak fiksyon epi egzaminen verite dèyè reklamasyon sa yo.

Facts yo:

Pou mete li tou senpleman, Lachin pa t 'achte Walmart nan peyi Etazini an. Walmart se yon konpayi Ameriken ki te fonde pa Sam Walton an 1962. Li gen katye jeneral nan Bentonville, Arkansas, epi li opere kòm yon sosyete an detay miltinasyonal. Pandan ke Walmart gen yon prezans nan Lachin epi opere magazen la, li rete yon konpayi Ameriken posede.

Abòde rimè yo:

Rimè yo sijere ke Lachin te achte Walmart gen anpil chans soti nan yon enkonpreyansyon oswa move enfòmasyon. Li posib ke kèk konfizyon leve akòz gwo enfliyans ekonomik Lachin nan ak envestisman li yo nan divès sektè globalman. Sepandan, li enpòtan pou verifye enfòmasyon ki soti nan sous serye anvan ou aksepte reklamasyon sa yo.

FAQ:

K: Èske Walmart posede pa Lachin?

A: Non, Walmart se yon konpayi Ameriken epi li pa posede pa Lachin.

K: Èske Lachin gen nenpòt an komen nan Walmart?

A: Lachin pa gen okenn an komen nan Walmart. Pandan ke Walmart gen operasyon nan Lachin, li rete yon konpayi Ameriken posede.

K: Èske gen nenpòt konpayi Chinwa ki posede yon poto nan Walmart?

A: Non, pa gen okenn konpayi Chinwa ki posede yon poto nan Walmart.

An konklizyon, rimè yo sijere ke Lachin te achte Walmart nan peyi Etazini an se san fondman. Walmart se yon konpayi Ameriken ki posede e li pa gen okenn lyen an komen ak Lachin. Li enpòtan pou w konte sou enfòmasyon egzat ki soti nan sous kredib pou evite gaye move enfòmasyon ak konfizyon.