Konprann konpleksite memwa atravè kominikasyon newòn

Neurosyantis yo gen lontan yo te kaptive pa konpleksite a ak nati ilizyon nan memwa. Yo te espesyalman enterese nan konprann ki jan newòn, blòk prensipal yo nan sèvo a, ak rezo yo fòme, jwe yon wòl nan kodaj ak estoke memwa. Nan dènye ane yo, rechèch te montre ke memwa modile pa ranfòse oswa febli koneksyon sinaptik ant newòn yo.

Newòn, kontrèman ak pifò lòt selil yo, gen estrikti konplèks ki pwolonje pi lwen pase kò selil esferik yo. Estrikti sa yo, ke yo rekonèt kòm axons ak dendrites, branch soti nan diferan direksyon pou fòme koneksyon ak lòt newòn. Branch dandritik yo gen ti protrusions ki rele epin ki fè sinaps ak lòt newòn, sa ki pèmèt kominikasyon ak transmisyon mesaj enpòtan yo.

Etid yo te jwenn ke yon sèl newòn ka gen dè milye de sinaps endepandan atravè branch dendritik li yo. An reyalite, apeprè 80% volim yon newòn se nan dendrit ak axon li yo. Sa a soulve kesyon ki jan newòn kenbe ak kontwole sa yo dè milye de koneksyon, espesyalman sa yo ki lwen kò selil la.

Nan ane 1990 yo, etid inogirasyon pa nerosyantifik Erin Schuman ak Kelsey Martin te demontre enpòtans tradiksyon lokal nan dendrit pou plastisit sinaptik, pwosesis kote sinaps yo ranfòse oswa febli. Etid sa yo te montre ke sentèz pwoteyin nan dendrit nesesè pou ranfòsman ki pèsistan nan koneksyon sinaptik, ki se esansyèl pou depo memwa alontèm.

Konklizyon sa a te defye kwayans ki genyen ke sentèz pwoteyin ki te fèt sèlman nan kò selil la e ke tout pwoteyin ki nesesè nan axons yo ak dendrit yo te transpòte soti nan kò selil la. Etid obsèvasyon te deja sijere sentèz pwoteyin lokal yo, men ipotèz sa a te lajman rejte kòm yon rezilta nan evènman o aza.

Pwòp rechèch Schuman sou plastisit sinaptik nan ipokanp la, yon rejyon nan sèvo ki asosye ak aprantisaj ak memwa, plis sipòte enpòtans sentèz pwoteyin lokal yo. Li te jwenn ke faktè nerotwofik ki sòti nan sèvo (BDNF), yon mesaje chimik ki enpòtan anpil pou kwasans newòn ak siviv, te lakòz yon ogmantasyon siyifikatif nan aktivite sinaptik. Sepandan, aktivite sa a te konplètman bloke lè sentèz pwoteyin yo te inibe, ki endike ke aksè imedya a nouvo pwoteyin te nesesè.

Konklizyon sa yo te mennen nan yon chanjman paradigm nan jaden an, ak chèchè yo kounye a rekonèt siyifikasyon nan sentèz pwoteyin lokal nan kenbe ak modulation koneksyon sinaptik. Konpreyansyon sa a enpòtan anpil pou debouche mekanis konplèks ki kache fòmasyon memwa ak depo.

An jeneral, kominikasyon an konplike ant newòn ak règleman an nan sentèz pwoteyin nan dendrit bay bonjan Sur nan konpleksite yo nan memwa. Plis rechèch nan domèn sa a ka mennen nan avans nan konpreyansyon maladi ki gen rapò ak memwa ak devlope tretman efikas.

