Sibè-Atak sou MGM Resorts lakoz dezòd pou kliyan yo

Kliyan MGM Resorts te fè eksperyans pwoblèm ak machin plas ak sistèm anrjistreman chanm sou entènèt apre yon atak cyber sou kazino popilè a ak jeyan otèl la. Pandan ke sèten sistèm yo te fèmen akòz pwoblèm cyber-sekirite a, MGM Resorts te deklare ke enstalasyon li yo rete operasyonèl. Kliyan yo rapòte divès pwoblèm, tankou kle dijital ki mal fonksyone ki lakòz yo antre nan move chanm yo. Gen kèk moun ki te ale nan rezo sosyal yo pou pote plent konsènan rezèvasyon anile, enkapasite pou tcheke nan, fè peman kat, oswa konekte nan kont MGM yo.

An repons a ensidan an, MGM Resorts te kòmanse yon ankèt avèk èd ekspè ekstèn nan cybersecurity. Yo menm tou yo te notifye lapolis epi yo te pran aksyon imedya pou pwoteje sistèm yo ak done yo lè yo fèmen sèten sistèm yo. Ankèt konpayi an ap kontinye kounye a pou detèmine nati ak dimansyon cyber-atak la. Malgre atak la, enstalasyon manje, amizman, ak jwèt resorts yo rete operasyonèl, epi envite yo ka toujou jwenn aksè nan chanm otèl yo avèk asistans nan Resepsyon an.

Sepandan, sit entènèt prensipal konpayi an pa disponib kounye a, redireksyon kliyan yo kontakte yo atravè telefòn oswa sit entènèt twazyèm pati. MGM Resorts posede yon varyete otèl ak kazino atravè peyi Etazini, ki gen ladan kote ki byen koni nan Las Vegas. Sa a make dezyèm ensidan cyber-sekirite pou konpayi an, ak yon vyolasyon anvan ki te fèt an 2019 lè entru te vòlè plis pase 10 milyon dosye kliyan. Li pa sèten nan moman sa a si done ki sanble yo te konpwomèt nan atak cyber aktyèl la.

Sous: BBC News

Definisyon: Cyber-atack - yon tantativ pou jwenn aksè san otorizasyon nan sistèm òdinatè oswa rezo, tipikman ak entansyon an deranje oswa vòlè done.