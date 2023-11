Poukisa Teknoloji Secondhand ta dwe chwa w pou fè makèt jou ferye

Sezon fè makèt jou ferye yo nan tout swing, ak chasè piyay yo ap gade ak anpil atansyon Black Friday ak Cyber ​​Monday kontra yo, sitou pou elektwonik. Sepandan, gen yon fason yo bat foul moun yo epi toujou jwi rabè enpòtan - lè w konsidere teknoloji secondhand.

Dapre Lucas Rockett Gutterman, direktè US PIRG's Designed to Last Campaign, chwazi pou itilize elektwonik yo non sèlman ede ou dechire pri Black Friday pandan tout ane a, men tou kontribye nan dirab anviwònman an. Fon Edikasyon Gwoup Rechèch Enterè Piblik Etazini (PIRG) pibliye yon rapò ki mete aksan sou faktè kle yo dwe konsidere lè w ap achte atik renovasyon.

Gutterman eksplike ke souvan gen ti diferans ant yon elektwonik itilize ak yon nouvo. Sa a "bwat louvri" oswa "tankou nouvo" etikèt ka tou senpleman vle di atik la te restore apre yo te retounen san louvri. Lè w fè makèt entèlijan epi w konprann kijan revandè yo itilize tèm sa yo, ou ka fè yon gwo kontra.

Sèten gadjèt, tankou telefòn, tablèt, biwo, ak laptops, patikilyèman apwopriye pou acha dezyèm men. Pou egzanp, gras a yon kanpay siksè pa PIRG, Google Chromebooks, laptops abòdab lajman itilize atravè peyi a, kounye a dire pou yon dekad olye pou yo ekspire apre sèlman kèk ane.

Nan lòt men an, ou ka vle fè atansyon lè w ap achte televizyon renovasyon ak monitè òdinatè. Pwodui sa yo gen tandans pi ankonbran, pi frajil ak difisil pou repare.

Lè w ap chwazi atik renovasyon, vize pou pwodwi bon jan kalite ki soti nan mak dirab. Lè w chwazi atik ki te konstwi pou dire Et te ka pi chè lè nouvo, ou asire ke yo pwal kontinye sèvi ou byen tankou secondhand acha.

Anplis de sa nan jwi ekonomi pri, achte dezyèm men teknoloji se yon chwa ki responsab pou anviwònman an. Gutterman eksplike ke pi fò nan enpak anviwònman an nan elektwonik soti nan pwosesis pwodiksyon yo. Resous, enèji, ak materyèl ki nesesè pou fabrike smartphones, kas ekoutè, laptops, ak televizyon yo anpil. Lè w achte renovasyon, ou ka diminye anprint anviwònman an nan yon smartphone, pou egzanp, pa otan ke 91%.

Anvan w fè yon acha, li enpòtan pou w familyarize w ak règleman vandè a pou retounen. Tipikman, ou pral gen yon fenèt 30 jou pou retounen, byenke li ka pi kout nan kèk ka.

Pare pou eksplore mond lan nan teknoloji secondhand? Vizite sitwèb PIRG a pou jwenn plis konsèy ak konsèy sou fason pou pwofite fè makèt jou ferye w yo pandan w ap benefisye tou de bous ou ak planèt la.

FAQ:

K: Poukisa mwen ta dwe konsidere achte teknoloji secondhand?

A: Chwazi atik renovasyon pèmèt ou jwi rabè pandan tout ane a epi li kontribye nan dirab anviwònman an, paske li diminye enpak jeneral elektwonik sou anviwònman an.

K: Ki kalite elektwonik ki apwopriye pou acha dezyèm men?

A: Telefòn, tablèt, òdinatè ak laptop yo se opsyon ekselan pou fè makèt dezyèm men. Google Chromebooks, an patikilye, kounye a dire pou 10 ane, gras a yon kanpay siksè pa PIRG.

K: Èske tout atik renovasyon vo achte?

A: Pandan ke pifò elektwonik yo ka achte renovasyon, li rekòmande pou evite achte televizyon renovasyon ak monitè òdinatè akòz gwosè yo, frajilite, ak defi reparasyon.

K: Kouman mwen ka asire mwen ap resevwa yon bon pwodwi renovasyon?

A: Gade pou mak li te ye pou durability yo ak lonjevite. Chwazi atik ki ka pi chè lè nouvo asire bon jan kalite yo kòm acha dezyèm men.

K: Ki benefis anviwònman an nan achte elektwonik renovasyon?

A: Pwodiksyon elektwonik, ki gen ladan smartphones, kas ekoutè, laptops, ak televizyon, konsome resous enpòtan ak enèji. Lè w achte atik renovasyon, ou ka diminye enpak anviwònman an jiska 91%.

K: Kisa mwen ta dwe kenbe nan tèt ou konsènan retounen?

A: Abitye tèt ou ak politik retounen vandè a, paske li ka varye. Nan pifò ka yo, w ap gen yon fenèt 30 jou pou retounen, men kèk vandè ka ofri yon peryòd ki pi kout.