Nouvo Pèfòmans ak Amelyore: City: Skylines II Ekspansyon Roadmap Reta pou Amelyorasyon

Cities: Skylines II, jwèt simulation vil-bilding renmen anpil devlope pa Colossal Order, te anonse yon reta nan plan ekspansyon li yo. An repons a fidbak nan men jwè yo sou pwoblèm pèfòmans sou vèsyon PC a ak desizyon an pou ranvwaye lage konsole a jiska 2024, ekip devlopman an te deside priyorite pèfòmans plis vaste ak korije ensèk anvan yo woule nouvo kontni. CEO Mariina Hallikainen eksprime ekskiz li pou reta a nan yon dènye pòs blog, mete aksan sou enpòtans ki genyen pou asire yon fondasyon solid anvan ajoute nouvo karakteristik.

Kontni pasaj ekspansyon pou Cities: Skylines II te pouse tounen nan yon ka. Pake avantaj Beach Properties la, ki te pwograme okòmansman pou lage nan Q4 2023, pral kounye a rive nan Q1 2024. Anplis de sa, pake kreyatè Achitekti modèn ak Urban Promenades, ki te planifye okòmansman pou Q1 2024, te repwograme pou Q2 2024. Deluxe Relax ak Soft. Estasyon radyo Rock yo pral wè reta tou, ak dat lage Q1 ak Q2 2024, respektivman. Sepandan, agrandisman Bridges & Ports rete sou wout pou yon lage Q2 2024.

Konsantre sou pèfòmans ak korije ensèk yo soti nan yon angajman pou adrese enkyetid kominote jwè a soulve. PDG Hallikainen te eksplike ke ekip devlopman an ap dedye tan pou rezoud pwoblèm ki pi konplèks apre yo fin adrese yon solisyon rapid. Ekip la ap travay kounye a sou amelyore pèfòmans GPU atravè ajisteman detay grafik epi li pral imedyatman ale nan optimize CPU pou korije bege. Yo ap revize aktivman rapò ensèk nan men jwè yo, ak 100 pwoblèm repwodiktif deja idantifye ak yon lòt 100 rapò sibi plis envestigasyon.

Ki mennen nan lansman jwèt la, Colossal Order ak Piblikatè Paradox Interactive ogmante espesifikasyon minimòm ak rekòmande yo, rekonèt ke yo pa te reyalize referans yo vle. Malgre sa, yo deside kontinye ak liberasyon an jan yo te planifye. Sepandan, lè yo lage, fanatik yo te eksprime desepsyon ak pèfòmans lan, site pinèz ak yon mank de optimize, menm sou pyès ki nan konpitè wo-fen.

Malgre dezavantaj inisyal la, Colossal Order pran angajman pou amelyore estabilite jwèt la. Yon fwa yo te adrese enkyetid pèfòmans yo sou vèsyon PC a, yo pral konsantre yo sou lage konsole a ak kontni DLC. Li klè ke ekip devlopman an detèmine pou bay jwè yo yon eksperyans amelyore ak agreyab pandan y ap kontinye travay avèk dilijans sou pèfeksyone Cities: Skylines II.

Kesyon yo mande anpil

K: Poukisa plan agrandisman Cities: Skylines II an reta?

A: Ekip devlopman an deside bay priyorite pèfòmans ak korije ensèk ki baze sou fidbak jwè sou pèfòmans vèsyon PC a ak ranvwaman nan lage konsole a.

K: Ki kontni nan pas la ekspansyon ki te afekte pa reta a?

A: Pakèt atou Beach Properties, Achitekti modèn ak pake kreyatè Urban Promenades, ak estasyon radyo Deluxe Relax ak Soft Rock yo pral wè reta nan dat lage yo.

K: Ki pwoblèm ekip devlopman an ap konsantre sou pandan reta sa a?

A: Ekip la ap konsantre sou rezoud ensèk konplèks ak optimize pèfòmans, kòmanse ak ajisteman grafik pou pèfòmans GPU epi kontinye ak optimize CPU pou korije bege.

K: Èske reta a pral gen enpak sou lage agrandisman Bridges & Ports?

A: Non, agrandisman Bridges & Ports rete nan pwogramasyon pou yon lage Q2 2024.

K: Ki plan ekip la apre li fin rezoud pwoblèm pèfòmans yo sou vèsyon PC a?

A: Lè yo amelyore estabilite sou vèsyon PC a, ekip la pral konsantre yo sou lage konsole a ak kontni DLC.