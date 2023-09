Yon dekouvèt revolisyonè nan depo done: Teknoloji Cerabyte nan Cerabyte a ki baze sou Nanouch

By

Cerabyte, yon demaraj depo pwomèt Alman, se pou souke mache depo $ 500B ak solisyon depo ki baze sou nanouch seramik inogirasyon li yo. Konpayi an deklare ke teknoloji inovatè li yo pral redwi pri total de depo (TCO) depo sant done pa yon etonan 75%. Avèk katouch CeraMemory li yo ak CeraTape k ap vini yo, Cerabyte planifye pou revolisyone dansite, pèfòmans, paradigm aksè, epi adrese demann pri ak dirabilite sant done yo.

Kle a nan teknoloji Cerabyte a manti nan nanouch inòganik ki fèt ak seramik, ki se sèlman 50-100 atòm epè. Pa dekale teknoloji depo done seramik soti nan 100nm a 3nm gwosè ti jan, Cerabyte espere ogmante dansite done soti nan gigaocte pou chak santimèt kare (GB / cm2) nan terabyte pou chak santimèt kare (TB / cm2). Yo prevwa dekale sa a ki pral lakòz katouch CeraMemory ki kapab estoke ant 10 petabyte (PB) ak 100 PB, ak CeraTape ak jiska 1 egzabyte (EB) kapasite pou chak kasèt.

Pou anrejistre done sou CeraMemory, Cerabyte itilize lazè oswa travès patikil ki estriktire matris done menm jan ak kòd QR. Lekti done yo ka reyalize atravè teknik imaj mikwoskopik wo-rezolisyon oswa mikwoskopi reyon elèktron. Kòmanse a mete aksan sou ke travès patikil ak mikwoskòp elèktron pral sèlman nesesè nan dansite ki pi wo nan plan yo.

Apa de kapasite depo enpresyonan, teknoloji Cerabyte a gen anpil pèfòmans eksepsyonèl tou. Konpayi an reklame ke teknoloji li yo ka reyalize vitès lekti ak ekri nan seri jigokte pou chak segonn (GB/s). Anplis, teknoloji sa yo karakterize kòm pouvwa ki ba, pwomèt operasyon enèji efikas.

Yon lòt aspè remakab nan depo seramik se durability li yo ak lonjevite. Cerabyte deklare ke medya li yo ka dire plis pase 5,000 ane, menm nan kondisyon tanperati ekstrèm ki sòti nan -273 ° C (-460 ° F) a 300 ° C (570 ° F). Anplis de sa, CeraMemory rezistan nan anviwònman korozif, asid, radyo-aktif, osi byen ke dezòd elektwomayetik batman (EMP).

Katouch CeraMemory yo sanble ak dra ak kouch seramik, ki, sou enspeksyon fèmen, sanble ak nano-echèl kat kazi-perfore. Kòm pou CeraTape, li prezante yon substra 5 µm epè ak yon kouch seramik 10 nm epè. Kasèt milti-kouch sa yo pral pèmèt dansite echèl TB/cm2.

Cerabyte kolabore sere sere ak gwo jwè endistri yo nan teknoloji ki gen rapò ak segman fabrikasyon, plis amelyore kredibilite li. Prezantasyon k ap vini yo nan Konferans Devlopè Depo 2023 nan Fremont, Kalifòni yo trè antisipe epi yo espere bay plis detay sou teknoloji dènye kri sa a.

An konklizyon, depo seramik ki baze sou nan nanouch Cerabyte a prezante yon solisyon inogirasyon ki pwomèt revolisyon endistri depo done. Si reklamasyon yo kenbe verite, teknoloji a gen potansyèl pou diminye depans siyifikativman, ogmante dansite done, epi bay pèfòmans eksepsyonèl ak rezistans.

