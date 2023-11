By

Èske ou ka travay nan Walmart ankò apre yo fin revoke?

Nan domèn travay, revokasyon an kapab yon eksperyans difisil ak dekourajan. Si yo te revoke ou nan travay ou nan Walmart, ou ka mande si gen nenpòt posibilite pou retounen nan konpayi an nan lavni. Pandan ke repons lan nan kesyon sa a se pa yon senp wi oswa non, gen faktè yo konsidere ki ka afekte chans ou genyen pou yo reanboche.

Règ konpayi yo ak elijiblite reanboche

Walmart, tankou anpil lòt konpayi, gen règleman espesifik konsènan reanbochaj ansyen anplwaye yo. Règleman sa yo varye selon sikonstans revokasyon an ak jesyon magazen endividyèl la. Anjeneral, si yo te revoke w pou rezon tankou vòl, vyolans, oswa move konduit grav, li pa gen anpil chans pou yo konsidere w pou reanbochaj. Sepandan, si revokasyon ou a te akòz pwoblèm pèfòmans oswa yon vyolasyon politik ki pa grav, ka gen yon posibilite pou yo reanboche.

Faktè ki enfliyanse potansyèl reanbochaj

Plizyè faktè ka enfliyanse potansyèl ou pou Walmart reanboche. Youn nan faktè enpòtan yo se kantite tan ki pase depi ou revokasyon an. Si se te yon kantite tan enpòtan, epi ou te demontre kwasans ak amelyorasyon nan lavi pwofesyonèl ou, Walmart ka plis vle rekonsidere aplikasyon w lan. Anplis de sa, istwa travay ou an jeneral, referans, ak demann pou anplwaye nan magazen espesifik w ap aplike a ka jwe tou yon wòl nan desizyon yo.

Kesyon moun poze souvan

1. Èske mwen ka aplike pou yon travay nan Walmart apre mwen fin revoke?

Wi, ou ka aplike pou yon travay nan Walmart menm si yo te revoke ou nan tan lontan. Sepandan, chans ou genyen pou yo reanboche depann de sikonstans revokasyon ou ak lòt faktè mansyone pi wo a.

2. Èske Walmart ap konsidere reanboche m si yo te revoke m pou vòl?

An jeneral, sispansyon pou vòl la konsidere kòm yon ofans grav, epi li pa gen anpil chans pou Walmart pral reanboche yon moun ki te revoke pou move konduit sa a.

3. Konbyen tan mwen ta dwe tann anvan mwen re-aplike nan Walmart apre yo fin revoke?

Pa gen okenn delè espesifik, men li jeneralman rekòmande pou tann omwen sis mwa a yon ane anvan ou reaplike. Sa pèmèt ou demontre kwasans pèsonèl ak amelyorasyon nan lavi pwofesyonèl ou.

An konklizyon, pandan ke li posib pou travay nan Walmart ankò apre yo te revoke, sa depann lajman de sikonstans revokasyon ou, tan ki pase a, ak lòt faktè ki enfliyanse politik reanbochaj konpayi an. Li rekòmande pou evalye sitiyasyon ou ak anpil atansyon epi konsidere pi bon fason pou aksyon ou pou pwochen kandida travay ou.