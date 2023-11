By

Èske mwen ka travay nan Sam's Club si mwen kite Walmart?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, li pa estraòdinè pou anplwaye yo deplase ant diferan magazen nan menm konpayi an. Sa a souvan mennen nan kesyon sou si yon moun ka travay nan yon lòt branch oswa yon sipòtè si yo deside kite pozisyon aktyèl yo. Youn nan kesyon sa yo ki parèt souvan se, "Èske mwen ka travay nan Sam's Club si mwen kite Walmart?"

FAQ:

K: Èske mwen ka travay nan Sam's Club si mwen kite Walmart?

R: Wi, li posib pou w travay nan Sam's Club menm si w te deja travay nan Walmart. Tou de konpayi yo se Walmart Inc., kidonk ka gen opòtinite pou anplwaye yo transfere ant de la.

K: Èske mwen bezwen re-aplike si mwen vle travay nan Sam's Club apre mwen fin kite Walmart?

A: Nan pifò ka yo, w ap bezwen soumèt yon nouvo aplikasyon pou travay nan Sam's Club, menm si ou te deja travay pou Walmart. Sepandan, gen eksperyans anvan ak konpayi an ka ba ou yon avantaj pandan pwosesis anbochaj la.

K: Èske travay mwen te pase anvan nan Walmart pral afekte chans mwen genyen pou m anboche nan Sam's Club?

A: Menmsi yo ka konsidere yon travay anvan nan Walmart pandan pwosesis anbochaj la, li pa garanti yon travay nan Sam's Club. Desizyon anbochaj yo anjeneral baze sou plizyè faktè, tankou kalifikasyon, disponiblite, ak bezwen espesifik magazen an.

K: Èske gen diferans ant travay nan Walmart ak Sam's Club?

A: Malgre ke tou de konpayi yo fè pati menm sosyete a, gen kèk diferans an tèm de fòma magazen ak ofrann pwodwi yo. Sam's Club se yon klib depo ki baze sou manm ki konsantre sou acha an gwo, pandan y ap Walmart se yon magazen an detay tradisyonèl yo. Anviwònman travay la ak responsablite travay yo ka varye ant de la.

An konklizyon, si ou te travay deja nan Walmart epi w ap konsidere yon travay nan Sam's Club, li posib pou fè tranzisyon an. Sepandan, li enpòtan sonje ke ou ka bezwen soumèt yon nouvo aplikasyon epi ale nan pwosesis anbochaj la ankò. Gen eksperyans anvan ak Walmart ka benefisye, men li pa garanti travay nan Sam's Club.