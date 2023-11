By

Èske chen ka jwenn COVID?

Nan mitan pandemi COVID-19 k ap kontinye a, enkyetid konsènan transmisyon viris la te pwolonje pi lwen pase moun nan bèt nou renmen anpil yo. Anpil pwopriyetè bèt kay ap mande si zanmi fourur yo ka pran viris la epi si yo reprezante yon risk pou kay yo. Ann fouye nan sijè sa a epi fè kèk limyè sou pwoblèm nan.

Èske chen ka kontra COVID-19?

Dapre ekspè yo, li posib pou chen vin enfekte ak coronavirus la, byenke ensidan an se relativman ra. Pandan ke chen yo ka teste pozitif pou viris la, yo anjeneral montre sentòm modere oswa rete san sentòm. Li enpòtan sonje ke risk pou transmisyon soti nan chen ak moun yo konsidere yo ba.

Ki jan chen ka kontra COVID-19?

Chen ka kontrakte COVID-19 atravè kontak sere ak moun ki enfekte oswa lè yo antre an kontak ak sifas ki kontamine. Viris la ka prezan nan ti gout respiratwa oswa sou objè ki te manyen pa moun ki enfekte. Se poutèt sa, li enpòtan pou pratike bon ijyèn ak regilyèman dezenfekte sifas ke chen ou ka antre an kontak ak.

Ki prekosyon mèt bèt kay ta dwe pran?

Pou minimize risk pou transmisyon, pwopriyetè bèt kay ta dwe swiv kèk direktiv senp. Premyèman, si w gen sentòm COVID-19 oswa si w teste pozitif pou viris la, li rekòmande pou limite kontak sere ak bèt kay ou epi fè yon lòt moun pran swen yo tanporèman. Anplis de sa, pratike bon ijyèn, tankou lave men anvan ak apre kominike avèk bèt kay ou a, ka ede diminye risk pou transmisyon.

Èske yo ta dwe teste chen pou COVID-19?

Yo pa rekòmande tès woutin sou chen pou COVID-19 sof si yo te ekspoze a yon moun ki enfekte oswa yo montre sentòm yo. Si ou sispèk chen ou a te ekspoze a viris la oswa li montre sentòm tankou touse, etènye, oswa difikilte pou respire, li pi bon pou konsilte yon veterinè pou konsèy.

An konklizyon, pandan ke li posib pou chen kontra COVID-19, risk la relativman ba. Lè yo swiv pratik ijyèn debaz yo epi pran prekosyon ki nesesè yo, pwopriyetè bèt kay yo ka ede pwoteje konpayon fourur yo epi minimize risk transmisyon nan kay yo. Sonje byen, veterinè ou se toujou pi bon sous enfòmasyon ak konsèy konsènan sante bèt kay ou. Rete an sekirite epi kenbe bèt kay ou an sante!