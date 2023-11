By

Èske yon Anplwaye Walmart ka kanpe ou devan pòt la?

Nan dènye ane yo, te gen yon enkyetid k ap grandi nan mitan achtè yo sou dwa yo ak vi prive lè li rive magazen an detay. Youn nan kesyon ki souvan parèt se si yon anplwaye Walmart gen otorite pou yo sispann kliyan nan pòt la epi enspekte afè yo. Pou fè limyè sou zafè sa a, nou te fouye nan règleman ak pratik Walmart yo pou ba w repons w ap chèche yo.

Èske yon anplwaye Walmart ka kanpe legalman devan pòt la?

Wi, yon anplwaye Walmart gen dwa legal pou kanpe kliyan nan pòt la nan sèten sikonstans. Dapre politik Walmart a, yo rezève dwa pou tcheke resi yo epi enspekte sak oswa sakado kliyan yo pandan y ap soti nan magazen an. Sa a se sitou fè pou anpeche vòl epi asire sekirite tou de kliyan ak anplwaye yo.

Ki rezon ki fè yo sispann kliyan nan pòt la?

Rezon prensipal ki fè yo sispann kliyan nan pòt la se dekouraje ak anpeche vòlè nan boutik. Walmart, tankou anpil lòt détaillants, fè fas a pèt enpòtan akòz vòl, epi yo mete mezi sa yo an plas pou minimize pèt sa yo. Lè w tcheke resi yo ak enspekte sak, Walmart vize asire ke kliyan yo pa kite magazen an ak machandiz ki poko peye.

Kisa w ka fè si w kanpe devan pòt la?

Si yon anplwaye Walmart kanpe ou devan pòt la, li enpòtan pou rete kalm ak kowopere. Yo senpleman swiv politik konpayi an epi fè travay yo. Ou gen dwa pou refize enspeksyon an, men ou dwe konnen Walmart tou gen dwa pou refize sèvis pou nenpòt moun ki pa respekte règleman yo. Si w kwè yo te trete w yon fason ki enjis oswa dwa w yo te vyole, ou ka kontakte sèvis kliyan Walmart oswa chèche konsèy legal.

konklizyon

Pandan ke li ka yon deranjman pou kèk, anplwaye Walmart yo gen otorite pou yo sispann kliyan nan pòt la ak enspekte afè yo. Pratik sa a an plas pou anpeche vòl epi asire sekirite tout moun nan magazen an. Lè yo konprann ak kolabore ak règleman sa yo, achtè yo ka kontribye nan yon anviwònman fè makèt ki an sekirite pou tout moun.