Fanatik yo ka jwenn aksè gratis nan Call Of Duty: Modern Warfare 3 Beta atravè Twitch

Fanatik franchiz jwèt popilè Call Of Duty yo ap pran plezi yo paske kounye a yo ka jwenn aksè gratis nan beta jwèt trè antisipe yo a, Call Of Duty: Modern Warfare III. Beta a, ki pral divize sou de wikenn separe, pral bay jwè yo yon gou nan jwèt k ap vini an epi pèmèt yo bay fidbak ki gen anpil valè.

Premye wikenn nan beta a pral eksklizif pou fanatik PlayStation epi li pral fèt soti 6 oktòb rive 10 oktòb la. Dezyèm wikenn nan, ki pral ouvri pou tout jwè sou PlayStation, Xbox, ak PC, pral kouri soti nan Oktòb 12 rive 16 oktòb. Pre-kòmande jwèt la pral garanti aksè nan beta a, men gen tou yon kado espesyal sou Twitch ki ofri yon chans pou genyen youn nan 50,000 kòd beta yo.

Pou patisipe nan kado a, fanatik yo bezwen gade omwen 60 minit nan emisyon World Series Of Warzone sou Twitch. Yo bezwen tou konekte platfòm yo ak kont Twitch ak Activision. Ansanm ak kòd beta yo, telespektatè yo pral gen yon chans pou genyen lòt rekonpans tankou XP ranfòsman, anblèm, ak po zam.

Call Of Duty: Modern Warfare III pral lage 10 novanm pou Xbox Series X/S, PlayStation 5, ak PC. Jwèt la sèvi kòm yon fen dirèk nan Modern Warfare II, kontinye istwa a nan Kapitèn Price ak ekip li a pandan y ap entwodwi nouvo Torsion jeu.

Fanatik yo ap tann lage nouvo tranch nan franchiz Call Of Duty. Avèk opòtinite pou yo eseye jwèt la byen bonè nan beta a, jwè yo ka jwenn yon gou nan aksyon an epi bay fidbak ki gen anpil valè pou ede fòme pwodwi final la.

