Gearbox, konpayi dèyè seri Borderlands, yo rapòte pou vann

Selon rapò, Gearbox, konpayi jwèt Ameriken an li te ye pou devlope seri Borderlands, se kounye a pou vann. Konpayi paran Gearbox, Embracer, ap konsidere divès opsyon, ak youn nan yo se vant estidyo a. Plizyè twazyèm pati te deja montre enterè nan trape konpayi an. Sepandan, ni Embracer ni Gearbox pa fè okenn kòmantè ofisyèl konsènan pwoblèm nan.

Nouvèl sa a vini nan yon moman difisil pou Embracer paske li aktyèlman ap sibi yon gwo pwosesis restriktirasyon. Nan kad restriktirasyon sa a, Volition, estidyo ki responsab seri popilè Saints Row, te deja fèmen. Nan kòmansman ane sa a, Embracer te anonse plan li pou fèmen estidyo ak anile jwèt apre yon kontra $ 2 milya dola ak konpayi Savvy Games Group finanse ak gouvènman Arabi Arabi te tonbe.

Embracer Group, konpayi paran an, te sou yon akizisyon nan dènye ane yo, akeri plizyè estidyo enpòtan ki gen ladan Crystal Dynamics, pwomotè Tomb Raider. Akizisyon Gearbox te konplete an fevriye 2021, e li te evalye konpayi an jiska $1.4 milya dola. Gearbox te fèk lage Borderlands spin-offs Tiny Tina's Wonderlands ak New Tales from the Borderlands. Yo te pibliye tou siksè piyay tirè Remnant 2 ane sa a. Anplis de sa, yo pral pibliye Homeworld 3, yon jwèt syans fiksyon estrateji an tan reyèl devlope pa Blackbird Interactive, nenpòt moman nan 2024.

Konpayi an ap elaji prezans li tou pi lwen pase mond jwèt la, paske yon fim Borderlands ki te dirije pa Eli Roth gen pwograme pou frape teyat nan ete 2024. Sa endike ke malgre ensètitid aktyèl yo ki antoure avni konpayi an, Gearbox rete angaje nan franchiz li yo ak ap travay aktivman sou nouvo pwojè.

