Twou zouti ki mal plase astwonòt yo: Yon leson nan jesyon debri espas

Pandan yon dènye misyon pou repare yon panèl solè sou Estasyon Espas Entènasyonal (ISS), astwonòt Nasa Jasmin Moghbeli ak Loral O'Harra te rankontre yon malè ki pa ta panse. Sak zouti yo te glise soti nan men yo epi yo te ale nan espas. Pandan ke yo te jije zouti nan risk ki ba epi yo te kite dèyè, li se kounye a kaptivan atansyon pandan li òbit Latè a, jis devan ISS la.

Sak la klere, blan, vizib nan je a toutouni, te vin tounen yon spektak pou moun ki sou tè a nan sid la nan UK a. Soti nan 6.24 pm rive 6.34 pm nan Madi aswè, stargazers ere ame ak longvi oswa teleskòp pral gen chans trape yon aperçu nan zouti nan drifting. Li espere fè yon aparisyon retounen sou Novanm 24 ant 5.30 pm ak 5.41 pm.

Pou asire sekirite ISS ak satelit yo, Fòs Espas Ameriken an ap siveye ak dilijans trajèktwa sache ki dezobeyi a. Estimasyon yo sijere ke li pral re-antre nan atmosfè Latè nenpòt moman ant mas ak jiyè 2024, ki poze yon risk potansyèl pou tou de veso espasyèl ki fèt an imen ak operasyonèl.

Ensidan malere sa a pa san parèy. Pandan tout istwa eksplorasyon espas, astwonòt yo te lage plizyè atik san entansyonèl nan espas. An 1965, Nasa astwonòt Ed White te pèdi yon gan rezèv pandan yon pwomnad, epi an 2006, astwonòt parèy Piers Seller aksidantèlman te kite yon spatul pandan y ap repare yon plak pwotèj chalè. Heidemarie Stefanyshyn-Piper, premye fanm ki te dirije yon vwayaj nan espas, te fè fas ak yon malè menm jan an nan Novanm 2008 lè li te pèdi valiz zouti li pandan l t ap eseye repare pati nan ISS la.

Deplasman zouti ak ekipman mete aksan sou enkyetid k ap grandi ki antoure debri espas yo. Depi ensidan an ak gan Ed White a, plis pase 170 milyon moso debri akimile nan espas. Kòm eksplorasyon espas ak lansman satelit yo kontinye ogmante frekans, risk pou yo kolizyon ak kreyasyon plis debri poze defi enpòtan pou veso espasyèl ak misyon nan lavni.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

1. Èske twous zouti drift la yon menas pou ISS?

Fòs Espas Ameriken an ap siveye aktivman zouti pou asire li pa reprezante yon menas pou ISS oswa lòt satelit yo.

2. Ki lè bwat zouti k ap flote a pral re-antre nan atmosfè Latè a?

Estimasyon sijere ke bwat zouti a pral re-antre nan atmosfè Latè ant mas ak jiyè 2024.

3. Konbyen atik debri espas ki nan espas kounye a?

Depi ensidan an ki te enplike gan Ed White an 1965, plis pase 170 milyon moso debri akimile nan espas.

4. Ki risk ki asosye ak debri espas?

Debri espas poze risk enpòtan nan veso espasyèl operasyonèl ak misyon nan lavni. Akimilasyon debri ogmante chans pou kolizyon, ki ka lakòz domaj ak jenere menm plis debri.

5. Ki mezi yo pran pou rezoud pwoblèm debri espas yo?

Ajans ak òganizasyon espasyal yo ap travay aktivman sou solisyon pou bese risk ki asosye ak debri espasyèl yo. Sa yo enkli devlope teknoloji pou swiv debri, mete ann aplikasyon direktiv pou deplwaman satelit responsab, ak rechèch metòd pou retire debri nan òbit.

