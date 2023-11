Depatman Jistis Etazini pote akizasyon kriminèl kont Binance ak fondatè Changpeng Zhao

By

Binance, pi gwo echanj kriptografik nan mond lan, ak fondatè bilyonè li a ak CEO, Changpeng Zhao, ap fè fas ak akizasyon kriminèl Depatman Jistis Ameriken an te pote. Akizasyon yo se rezilta yon envestigasyon ki gen plizyè ane sou akizasyon sou vyole lwa ak règleman ameriken.

Dapre dokiman tribinal yo, Changpeng Zhao pral plede koupab de akizasyon kriminèl ak demisyone kòm CEO nan Binance nan kad yon règleman $ 4 milya dola ak Depatman Jistis la. Akizasyon yo genyen ladan yo vyole Bank Secrecy Act lè yo pa aplike yon pwogram efikas kont blanchi lajan ak volontèman vyole sanksyon ekonomik Etazini yo.

Akò a plede deklare ke Changpeng Zhao pral pèsonèlman plede koupab pou vyole ak lakòz yon enstitisyon finansye vyole Lwa Sekresyon Bank la, epi Depatman Jistis la rekòmande yon amann $ 50 milyon dola dwe enpoze sou li. Akizasyon yo kont Binance gen ladan yo fè yon biznis transmèt lajan san lisans, vyole Lwa Entènasyonal Pouvwa Ekonomik Ijans, ak yon chaj konplo.

Devlopman sa a vini apre pwosè sivil yo te depoze pi bonè ane sa a pa Securities and Exchange Commission ak Komisyon Komès Komodite Futures kont Binance. Objektif regilasyon ki antoure Binance te entansifye, ak enkyetid soulve sou operasyon konpayi an nan divès jiridiksyon, akizasyon sou blanchi lajan, ak fwod sekirite.

Pandan ke Binance te grandi rapidman depi kreyasyon li an 2017, aksyon legal ki sot pase sa a mete avni echanj la an kesyon. Akizasyon yo pote kont konpayi an ak fondatè li yo ogmante enkyetid enpòtan sou konfòmite ak sipèvizyon regilasyon nan endistri cryptocurrency a.

FAQ:

K: Ki akizasyon yo pote kont Binance ak Changpeng Zhao?

A: Akizasyon yo genyen ladan yo vyole Bank Secrecy Act ak volontè vyole sanksyon ekonomik Etazini yo.

K: Ki antant yo pwopoze ak Depatman Jistis la?

A: Règleman yo pwopoze a se yon akò $ 4 milya dola, ak Changpeng Zhao pral plede koupab epi demisyone kòm CEO nan Binance.

K: Ki lòt aksyon regilasyon yo te pran kont Binance?

A: Binance te fè fas ak pwosè sivil ki soti nan Securities and Exchange Commission ak Komodite Futures Komès Komisyon an pi bonè ane sa a.