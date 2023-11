Chèz Gaming Nouvo ak Abòdab pou Black Friday: Yon Gade Pi Pre

By

Kap chèche yon chèz Gaming konfòtab ki pa pral kraze bank la? Nou te gen ou kouvri ak de gwo opsyon sa a Black Friday. Kit ou se yon fanatik PC Gamer oswa sou yon bidjè sere, gen yon chèz ki kostim bezwen ou yo. Ann plonje nan detay yo.

Premye moute se Secretlab Titan Evo a, kounye a pri a $ 519 sou sit entènèt Secretlab la. Pandan ke sa a ka sanble apik, li se jis $ 10 plis pase pri ki pi ba nou te wè ane sa a. Chèz sa a te resevwa revizyon lumineux pou konfò eksepsyonèl li yo, ki fè li pi gwo chwa PC Gamer a pou pi bon chèz Gaming la. Te fè ak bon jan kalite materyèl, durability li pral enpresyone ou - menm apre plizyè ane nan itilize. Te ajoute kousen nan tèt mayetik se Cherry la sou tèt, bay sipò siplemantè ak konfò.

Sou bò bidjè-zanmitay, nou gen Corsair TC100 a, ki disponib pou sèlman $ 190 nan Best Buy. Ansyen kòlèg nou an Katie te revize chèz sa a pi bonè ane sa a, epi li te depase pi bon chwa bidjè anvan an, Corsair T3 Rush la. Ofri yon konstriksyon konfòtab ak yon pri pi ba, TC100 a se yon chwa solid pou joueurs sou yon bidjè sere.

Ou ka bite sou chèz Gaming menm pi bon mache, men pran prekosyon ak bon jan kalite yo. Nou te wè kèk ki piti, difisil, ak rachitik. Pandan ke akoudwar TC100 a ka gen yon ti kras tranble, li briye nan zòn ki vrèman enpòtan. Jwenn bon balans ant pri ak bon jan kalite enpòtan, epi TC100 la delivre.

An konklizyon, tou de Secretlab Titan Evo ak Corsair TC100 bay opsyon ekselan pou joueurs k ap chèche konfò segondè oswa chwa abòdab pandan Vandredi Nwa sa a. Pandan ke nou pa ka ede men mansyone abondan Herman Miller Embbody la, tag pri apik li yo fè li ireyèl pou pifò. Asire w, de chèz sa yo vo chak pyès lajan epi yo pral amelyore eksperyans jwèt ou san yo pa kraze bank la.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Èske chèz sa yo apwopriye pou sesyon jwèt long?

A: Wi, tou de Secretlab Titan Evo ak Corsair TC100 yo fèt ak sesyon jwèt long nan tèt ou, ofri nivo segondè nan konfò ak sipò.

K: Èske mwen ka jwenn chèz Gaming pi bon mache pase Corsair TC100 la?

A: Pandan ke opsyon pi bon mache egziste, fè atansyon ak bon jan kalite a. Chèz pi bon mache yo ka manke konfò, durability, ak karakteristik ergonomic.

K: Èske chèz sa yo vini ak garanti?

A: Wi, tou de Secretlab Titan Evo ak Corsair TC100 vini ak garanti pou pwoteje envestisman ou.

K: Èske chèz sa yo apwopriye pou diferan kalite kò?

A: Wi, chèz sa yo fèt ak karakteristik reglabl pou akomode divès kalite kò ak gwosè.

K: Èske mwen ka eseye chèz sa yo anvan ou achte yo?

A: Malerezman, disponiblite esè an pèsòn ka varye. Kontakte revandè chèz jwèt lokal ou yo pou wè si yo ofri nenpòt opsyon esè.

(Sous: pcgamer.com)