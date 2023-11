By

A ki laj ou pa ka jwenn bardo ankò?

Zona, ke yo rele tou èpès zoster, se yon enfeksyon viral ki lakòz yon gratèl ki fè mal. Se viris varicella-zoster ki lakòz li, menm viris ki lakòz varisèl la. Pandan ke zona ka afekte moun ki gen tout laj, li pi komen nan granmoun aje ak moun ki gen sistèm iminitè febli. Men, a ki laj ou pa ka jwenn bardo ankò? Ann eksplore kesyon sa a epi fè yon ti limyè sou sijè a.

Ki seri laj tipik pou zona?

Bardo ka rive nan nenpòt laj, men li pi souvan wè nan moun ki gen plis pase 50 an. Dapre Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC), apeprè youn sou twa moun Ozetazini ap devlope zona pandan lavi yo. Risk pou devlope zona ogmante ak laj, ak ensidans la ogmante sevè apre laj 50 an.

Èske ou ka jwenn zona apre yon sèten laj?

Pandan ke risk pou yo devlope zona ogmante ak laj, pa gen okenn laj espesifik nan ki ou pa ka jwenn zona ankò. Menm moun nan 80s oswa 90s yo ka devlope zona si yo te deja gen varisèl. Viris varicella-zoster la rete andòmi nan kò a apre yon moun retabli de varisèl, epi li ka reaktive pita nan lavi, sa ki lakòz zona.

Èske yo ka anpeche bardo?

Wi, bardo ka anpeche grasa vaksinasyon an. CDC rekòmande yon vaksen de dòz ki rele Shingrix pou granmoun ki gen 50 an oswa plis. Vaksen sa a trè efikas nan diminye risk pou yo genyen zona ak konplikasyon li yo. Li rekòmande tou pou moun ki te deja resevwa pi gran vaksen ki te zoster, Zostavax.

Ki sentòm yo nan zona?

Sentòm yo nan zona tipikman gen ladan yon gratèl douloure ki parèt kòm yon bann oswa teren sou yon bò nan kò a. Sa a gratèl souvan akonpaye pa demanjezon, pikotman, oswa yon sansasyon boule. Lòt sentòm yo ka gen ladan lafyèv, maltèt, fatig, ak sansiblite nan limyè. Si ou santi sentòm sa yo, li enpòtan pou chèche swen medikal san pèdi tan.

An konklizyon, pa gen okenn laj espesifik nan ki ou pa ka jwenn bardo ankò. Pandan ke li pi komen nan granmoun ki pi gran, zona ka afekte moun nenpòt ki laj. Vaksinasyon an se yon fason efikas pou anpeche zona, e CDC rekòmande vaksen Shingrix pou granmoun ki gen 50 an oswa plis. Si ou santi sentòm zona, li enpòtan pou konsilte yon pwofesyonèl swen sante pou bon dyagnostik ak tretman.