Èske Sam's Club ak frè Walmart?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, gen kèk non ki te vin sinonim ak magazen gwo bwat ak pri abòdab. De nan non ki pi koni nan endistri sa a se Sam's Club ak Walmart. Men, èske de gran sa yo Yo Vann an Detay aktyèlman ki gen rapò? Èske yo frè, se konsa? Ann plonje nan detay yo epi chèche konnen.

Sam's Club ak Walmart yo tout bon ki gen rapò, men yo pa frè nan sans literal. Olye de sa, yo plis tankou frè ak sè nan menm fanmi an. Sam's Club se yon klib depo vann detay pou manm sèlman ki te fonde pa Sam Walton, menm antreprenè vizyonè ki te fonde Walmart.

Walmart, nan lòt men an, se yon sosyete an detay miltinasyonal ki opere yon chèn nan hypermarché, magazen rabè, ak boutik makèt. Li se youn nan pi gwo konpayi yo nan mond lan pa revni e li gen yon prezans enpòtan nan divès peyi.

Sam's Club opere kòm yon sipòtè nan Walmart, sa vle di li se posede ak kontwole pa pi gwo sosyete a. Pandan ke tou de magazen yo ofri yon pakèt pwodwi nan pri konpetitif, Sam's Club konsantre plis sou acha an gwo epi li ofri benefis eksklizif pou manm li yo.

FAQ:

K: Èske nenpòt moun ka achte nan Sam's Club?

A: Non, Sam's Club se yon magazen pou manm sèlman. Sepandan, moun ki pa manm yo ka achte nan Sam's Club si yo akonpaye pa yon manm.

K: Ki avantaj ki genyen nan yon manm Sam's Club?

A: Manm Sam's Club yo gen aksè a kontra eksklizif, opsyon pou achte an gwo, ak sèvis adisyonèl tankou sèvis optik ak famasi.

K: Èske pri yo nan Sam's Club ak Walmart menm?

A: Pandan ke tou de magazen yo ofri pri konpetitif, Sam's Club souvan ofri pi gwo kantite pwodwi nan pri rabè akòz konsantre li sou acha esansyèl.

An konklizyon, pandan ke Sam's Club ak Walmart yo pa frè nan sans literal, yo gen yon relasyon sere kòm yon pati nan menm fanmi an detay. Sam's Club opere kòm yon sipòtè nan Walmart, ki ofri yon eksperyans fè makèt nan depo-sèlman manm ak benefis eksklizif. Se konsa, pwochen fwa ou vizite youn nan magazen sa yo, sonje koneksyon ki genyen ant yo ak antreprenè vizyonè a, Sam Walton, ki te pote gran sa yo an detay nan lavi.