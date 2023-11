Èske pri Amazon pi bon mache pase Walmart?

Nan mond lan nan fè makèt sou entènèt, de gran te parèt kòm pi devan: Amazon ak Walmart. Gwo pisan vandè sa yo ofri yon pakèt pwodwi nan pri konpetitif, men kiyès ki vrèman gouvènen lè li rive abòdab? Nou fouye nan deba a pou detèmine si pri Amazon yo pi bon mache pase Walmart la.

Batay titan yo

Amazon, ki te fonde pa Jeff Bezos an 1994, te kòmanse kòm yon libreri sou entènèt men byen vit te elaji ofrann li yo pou l te vin "tout magazen an". Avèk dè milyon de pwodwi ki disponib, Amazon vin tounen yon destinasyon pou achtè atravè lemond. Nan lòt men an, Walmart, yon jeyan Yo Vann an Detay etabli an 1962, te yon fòs dominan nan endistri an detay brik-ak-mòtye. Nan dènye ane yo, Walmart te fè pwogrè enpòtan tou nan mache sou entènèt la.

Konpare pri

Lè li rive konpare pri ant Amazon ak Walmart, li enpòtan pou konsidere plizyè faktè. Pandan ke tou de détaillants fè efò pou ofri pri konpetitif, rezilta a ka varye selon kategori pwodwi, mak, ak disponiblite. Nan kèk ka, Amazon ka gen pi ba pri akòz gwo rezo vandè li yo ak kapasite nan ogmante ekonomi nan echèl. Sepandan, anpil prezans fizik Walmart a pèmèt li negosye pi bon kontra ak founisè, sa ki lakòz pri konpetitif tou.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Èske pri Amazon toujou pi bon mache pase Walmart?

A: Pa nesesèman. Pri yo ka varye selon pwodwi a, mak, ak disponiblite.

K: Èske Amazon ofri pi bon kontra akòz nati sou entènèt li yo?

A: Platfòm sou entènèt Amazon an pèmèt pou yon seri pi laj de vandè, potansyèlman mennen nan pi bon kontra. Sepandan, prezans fizik Walmart a pèmèt li negosye pri konpetitif tou.

K: Èske gen nenpòt avantaj nan fè makèt nan Walmart sou Amazon?

A: Magazen fizik Walmart yo bay avantaj disponiblite imedya pwodwi ak kapasite pou enspekte atik anvan achte. Anplis de sa, Walmart ofri sèvis tankou ranmase makèt ak retounen nan magazen, ki ka pi bon pou kèk kliyan.

Vèdik la

An konklizyon, detèmine si pri Amazon yo pi bon mache pase Walmart a se pa yon travay ki senp. Tou de détaillants gen fòs ak feblès yo lè li rive prix. Pandan ke gwo mache sou entènèt Amazon an ka ofri pri pi ba nan kèk ka, prezans fizik Walmart ak pouvwa negosyasyon ak founisè yo ka lakòz tou pri konpetitif. Finalman, li rekòmande pou achtè yo konpare pri sou tou de platfòm yo epi konsidere lòt faktè tankou konvenyans ak disponiblite pwodwi anvan yo pran yon desizyon achte.