Nouvo SVP nan Kominikasyon Estratejik rantre nan Gwoup Media NBCUniversal la

Gwoup Media NBCUniversal la fèk anonse ajoute Bernadette Simpao kòm ansyen vis prezidan kominikasyon estratejik. Simpao, yon ansyen egzekitif PR nan Apple ak AMC, pral konsantre sou streamer Peacock nan nouvo wòl li. Randevou li a souliye angajman NBCUniversal pou ranfòse efò kominikasyon li atravè divès kalite mak nan divizyon amizman ak dirèk-a-konsomatè.
Simpao pote yon richès eksperyans nan nouvo pozisyon li, li te sèvi nan wòl kle nan konpayi dirijan nan endistri. Nan Apple, li te dirije relasyon piblik ak kominikasyon mondyal pou app Apple TV ak biznis videyo ak espò konpayi an. Pandan tan li nan Apple, Simpao te sipèvize gwo inisyativ tankou lansman Apple TV + ak devlopman sèvis difizyon tankou MLS Season Pass Major League Soccer la.
Anvan li te rantre nan Apple, Simpao te okipe pozisyon vis prezidan kominikasyon antrepriz nan AMC Networks. Manda li nan Viacom te dire yon dekad, kote li te travay nan divès wòl kominikasyon atravè divizyon entènasyonal, BET Networks, ak Viacom antrepriz.
Ekspètiz Simpao nan jere lansman wo-pwofil ak patenarya pral san dout ranfòse estrateji kominikasyon NBCUniversal la. Fondasyon vaste li nan kominikasyon antrepriz, makonnen ak dosye pwouve li nan endistri a, pozisyon li byen pou siksè nan nouvo wòl li.
Kesyon moun poze souvan
1. Ki nouvo wòl Bernadette Simpao nan Gwoup Media NBCUniversal la?
Bernadette Simpao te rantre nan NBCUniversal Media Group kòm ansyen vis prezidan kominikasyon estratejik. Nan wòl sa a, li pral prensipalman konsantre sou streamer Peacock, pandan y ap travay tou ak ekip PR yo atravè Divètisman NBCUniversal ak mak dirèk-a-konsomatè.
2. Ki eksperyans Bernadette Simpao pote nan nouvo pozisyon li?
Simpao gen yon background vaste nan relasyon piblik ak kominikasyon. Li te deja okipe wòl kle nan Apple, kote li te dirije efò mondyal PR pou app Apple TV ak biznis videyo ak espò konpayi an. Anvan sa, li te sèvi kòm vis prezidan kominikasyon antrepriz nan AMC Networks epi li te travay nan divès wòl kominikasyon nan Viacom.
3. Ki kèk nan reyalizasyon remakab Bernadette Simpao?
Pandan tout karyè li, Simpao te jwe yon wòl enpòtan nan gwo lanse ak patenarya. Nan Apple, li te sipèvize lansman mondyal Apple TV+, Apple News+ ak Apple One. Li te tou jere kominikasyon pou lòt zòn nan divizyon Sèvis Apple la. Eksperyans li gen ladan travay sou patenarya ak Major League Soccer ak devlopman sèvis difizyon tankou MLS Season Pass.
4. Ki divizyon nan NBCUniversal ki afekte nan dènye revokasyon yo?
Nan kòmansman mwa novanm, NBCUniversal te anonse revokasyon atravè twa divizyon: Peacock maketing, NBCUniversal Entertainment, ak lavant anons. Majorite koupe sa yo, apeprè 30 a 40 anplwaye, te fèt nan Peacock kòm yon pati nan yon restriktirasyon anba CMO Shannon Willett.