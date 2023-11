Dekouvri lis kolaborasyon ak plis ankò nan Apple Music ak iOS 17.2

Apple Music te revele de nouvo karakteristik enteresan ak lage iOS 17.2 (kounye a nan beta): lis kolaborasyon ak lis otomatik "Favorite". Pandan ke Spotify te tradisyonèlman li te ye pou karakteristik sosyal li yo, Apple Music ap ratrape pa entwodwi lis kolaborasyon.

Pou jwenn aksè nan nouvo otomatik "Favorites" playlist, tou senpleman navige nan Bibliyotèk > Playlists nan Apple Music, epi glise desann jiskaske ou jwenn oto-pwodwi lis la Favoris.

Men, ann fouye nan rekò prensipal iOS 17.2 - lis kolaborasyon - epi eksplore kijan yo fonksyone.

Pou kòmanse itilize lis kolaborasyon Apple Music la, asire w ke ou gen iOS 17.2 beta enstale sou iPhone ou oswa iPad ou. Yon fwa ou gen vèsyon beta a ap kouri, louvri Apple Music epi swiv etap sa yo:

1. Tape sou onglet 'Bibliyotèk' ki anba a, epi chwazi 'Playlists'.

2. Chwazi yon lis ke ou te kreye oswa kreye yon lis nouvo (tanpri sonje ke karakteristik sa a kounye a sèlman ap travay ak lis pwòp ou a, pa ak lis seleksyon Apple Music la).

3. Tape sou icon ki gen twa pwen, ki sitiye nan kwen an tèt dwat nan ekran an.

4. Chwazi opsyon 'Kolabore' a, ki ta dwe dezyèm opsyon ki soti nan tèt la.

5. Ou kapab kounye a detèmine si wi ou non kolaboratè yo bezwen apwouve.

6. Tape 'Kòmanse kolaborasyon' pou envite moun rantre nan playlist ou a.

7. Pou jere anviwònman kolaborasyon yo, retounen nan playlist la epi frape sou icon twa pwen an ankò. W ap jwenn opsyon 'Jere kolaborasyon'.

Yon fwa ou te pèmèt kolaborasyon, nenpòt moun ou pataje lyen playlist la ak yo pral kapab edite ak rekòmande chante, osi byen ke chanje non an ak foto nan playlist la.

Nouvo karakteristik sa a ouvè posiblite enteresan pou dekouvèt mizik ak pataje ak zanmi yo. Eseye li epi fè nou konnen sa ou panse nan kòmantè yo!

Kèk kesyon ak tout repons

Èske mwen ka itilize lis kolaborasyon sou Apple Music ak iOS 17.2 beta a?

Wi, ou ka itilize lis kolaborasyon sou Apple Music ak iOS 17.2 beta. Jis swiv etap ki endike anwo a pou kòmanse.

Èske mwen ka kolabore ak lòt moun sou lis mizik Apple Music yo?

Kounye a, fonksyon lis kolaborasyon an ap travay sèlman ak lis ou te kreye. Ou pa ka kolabore ak lòt moun sou lis mizik Apple Music.

Èske kolaboratè yo bezwen apwouve?

Ou gen opsyon pou apwouve kolaboratè oswa pèmèt yo kòmanse kolabore imedyatman. Chwa sa a se jiska kreyatè playlist la.

Èske kolaboratè yo ka modifye non ak foto playlist la?

Wi, yon fwa yo te envite yon moun pou kolabore sou yon playlist, yo ka edite non ak foto lis la, ansanm ak reranje epi ajoute chante.