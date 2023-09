Kisa w ap atann de evènman otòn Apple la: iPhone 15 ak nouvo mont Apple

Jodi a, Apple ap òganize evènman Wonderlust ki te espere anpil, kote konpayi an espere anonse iPhone 15 ak nouvo Apple Watch yo. Evènman an pral difize an dirèk apati 10 am PDT/1 pm EDT. Evènman sa a make premye depi Apple te revele Vision Pro a nan WWDC pi bonè ete sa a. Evènman iPhone sezon otòn anyèl la vin tounen yon fenomèn kiltirèl, ki siyal fen sezon ete a ak kòmansman nouvo pwodwi Apple enteresan.

Rimè sou iPhone 15 la ap sikile depi plizyè mwa. Gen kèk sijere ke li pral yon amelyorasyon regilye ane sou ane, pandan ke lòt moun espekile sou posibilite pou yon modèl Pro pi gwo ki rele iPhone 15 Ultra. Envitasyon evènman an, ak logo enigmatik Apple li yo ki fèt ak ti patikil, te pwovoke kiryozite ak espekilasyon. Eslogan "Wonderlust" se yon jwèt sou mo "wanderlust," ak amater Apple yo ap eseye dechifre siyifikasyon li an relasyon ak anons kap vini yo.

Yo espere pwogramasyon iPhone 15 la genyen kat modèl: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, ak 15 Pro Max. Dapre Bloomberg a Mark Gurman, iPhone 15 ak 15 Plus yo pral esansyèlman repackage vèsyon iPhone 14 Pro a, san kamera teleobjèktif oswa kò asye pur. Nouvo telefòn sa yo pral prezante yon kamera prensipal 48 megapiksèl ak chip A16 ki soti nan jenerasyon anvan an.

Gen chans pou pa gen okenn gwo chanjman nan ekspozisyon an, kòm analis Ross Young predi ke modèl de baz iPhone 15 yo pa pral gen yon pousantaj rafrechisman segondè tankou iPhones Pro yo. Tout kat modèl yo espere sipòte 15-watt chaje san fil lè l sèvi avèk estanda louvri Qi2, ki ta ka pèmèt pou yon seri pi laj nan aparèy chaje san fil.

Pi gwo chanjman nan tout modèl iPhone 15 yo pral chanjman nan konektè Lightning a nan yon pò USB-C. Chanjman sa a gen anpil chans kondwi pa presyon soti nan Inyon Ewopeyen an, ki te adopte USB-C kòm yon estanda chaje komen. Li rete klè si wi ou non USB-C yo pral aplike globalman oswa sèlman nan Inyon Ewopeyen an, men li trè posib ke tout nouvo modèl iPhone ap vini ak yon pò USB-C.

iPhone 15 Pro ak 15 Pro Max espere gen chanjman enpòtan. Modèl Pro yo pral prezante ankadreman ki fèt ak Titàn olye pou yo asye pur, diminye pwa yo. Yo pral mache tou ak nouvo chip A17 la, pi piti Silisyòm Apple la jiska dat. Montour ekspozisyon pi mens ak yon pò USB-C ki sipòte pi vit vitès done yo se pami karakteristik yo antisipe.

An tèm de amelyorasyon kamera, iPhone 15 Pro Max la ka gen ladan yon nouvo kamera teleobjèktif optik 6x ki ta amelyore foto agrandi ak pi bon detay, rezolisyon ak ranje dinamik.

Pandan antisipasyon an ap ogmante, amater Apple yo ap tann evènman Wonderlust la pou wè ki nouvo karakteristik enteresan ak amelyorasyon iPhone 15 ak Apple Watch yo pral pote.

Sous:

– Bloomberg

– ChargerLab

Nòt: Atik sa a baze sou enfòmasyon ki disponib anvan evènman Wonderlust Apple la.