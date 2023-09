Evènman 2023 Apple la: Kisa pou w atann

Apple ap prepare pou wow amater teknoloji yon lòt fwa ankò ak evènman anyèl trè antisipe li a, "Wonderlust." Mete pou fèt nan Steve Jobs Theatre nan Cupertino, Kalifòni, evènman sa a pwomèt pou revele dènye pwodwi yo ak dènye nouvèl jeyan teknoloji a.

Evènman an pral kòmanse a 1 pm ET, oswa 10 am PT pou moun ki sou kòt Lwès la. Fanatik Apple atravè mond lan pral kapab patisipe nan eksitasyon an pandan konpayi an ap retransmèt evènman an an dirèk sou sit entènèt ofisyèl li yo ak app Apple TV la.

Youn nan rekò prensipal yo nan evènman ane sa a se entwodiksyon nan nouvo iPhone 15 la. Avèk chak nouvo iterasyon, Apple toujou ap pouse limit yo nan teknoloji smartphone, e iPhone ane sa a espere pa diferan. Rimè sijere pèfòmans amelyore, kapasite kamera amelyore, ak potansyèlman nouvo eleman konsepsyon.

Anplis de sa, Apple ap anonse tou mizajou sou Apple Watch ak AirPods popilè li yo. Aparèy portable sa yo te tounen pati entegral nan lavi anpil moun, ki ofri pratik ak avanse fonctionnalités Suivi kapasite. Nouvo mizajou yo gen anpil chans pou pote plis amelyorasyon ak nouvo fonksyonalite.

Anplis de anons kenkayri, Apple pral revele dènye aktyalizasyon lojisyèl li yo, iOS 17. Mizajou sistèm operasyon Apple la toujou vini ak nouvo karakteristik enteresan ak amelyorasyon, e iOS 17 pa gen okenn eksepsyon. Itilizatè yo ka antisipe opsyon vi prive amelyore, koòdone itilizatè rafine, ak pètèt nouvo eksperyans reyalite ogmante.

Anfen, gen espekilasyon ke Apple ka finalman fè tranzisyon an nan pò USB-C chaje nan aparèy li yo. Deplasman soti nan pò Zeklè tradisyonèl yo nan USB-C ta ​​pote pi gwo konpatibilite ak lòt aparèy ak kapasite chaje pi vit. Si rimè sa a pwouve vre, li ta yon chanjman enpòtan pou Apple ak ekosistèm li yo.

Kòm toujou, evènman prensipal Apple la pwomèt pou kaptive odyans lan ak lansman pwodwi inovatè ak demonstrasyon. Amater teknoloji yo ak fanatik Apple yo ap tann avèk enpasyans inogirasyon nouvo aparèy ak mizajou sa yo. Rete branche pou mizajou an dirèk ak kouvèti detaye sou evènman an.

