Evènman Wonderlust Apple la: Kisa w ap atann nan evènman Apple 2023 la

Apple ap prepare pou evènman anyèl li trè antisipe, ki pral pran plas nan renome Steve Jobs Theatre nan Kalifòni. Pandan ke detay espesifik rete kache nan sekrè, amater teknoloji yo ap tann ak enpasyans inogirasyon pwogramasyon iPhone 15 la, dènye Apple Watch la, ak potansyèl mizajou lojisyèl iOS.

Yo te rele "Wonderlust", evènman an pwograme pou kòmanse 12 septanm 2023, a 10:30 PM Indian Standard Time ak 10 AM lè Pasifik la. Dire apeprè 90 minit, evènman an pral prezante yon diskou pre-anrejistre pa CEO Apple la, Tim Cook.

Pou moun ki anvi temwen spektak sa a, Apple ofri divès opsyon pou branche. Abonnés Apple TV yo ka fasilman gade evènman an ap viv sou aparèy yo. Anplis de sa, Apple pral difize evènman an sou paj ofisyèl YouTube li a, pou asire aksè pou telespektatè san yo pa yon Apple TV. Itilizatè navigatè entènèt yo ka gade evènman an tou lè yo vizite sit entènèt Apple la.

Rimè gen anpil lè evènman an ap vin pi pre, allusion sou sipriz potansyèl Apple gen nan magazen an. Yon rimè remakab sijere ke iPhone 15 Pro a ka pi lejè lè w itilize Grade 5 Titanium pou midframe a olye pou yo asye. Yon lòt posibilite curieux vire toutotou Apple tranzisyon soti nan kab la chaje Zeklè nan pò a USB-C ki pi répandus, pètèt motive pa yon règleman Inyon Ewopeyen an mande pou kab chaje estanda.

Apa de nouvo gadjèt, ekspè predi inogirasyon Apple Watch Ultra 2 a ak yon ka USB-C-konpatib pou AirPods Pro. Anplis de sa, gen antisipasyon ki antoure mizajou potansyèl nan iOS 17 kap vini an.

Evènman Apple la se toujou yon moman enpòtan pou amater Apple, ki prezante yon opòtinite pou yo temwen akimilasyon nan inisyativ inovatè Apple la.

