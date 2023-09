Apple planifye pou ranplase Lightning Charger ak USB-C pou iPhone 15

Apple espere anonse iPhone 15 la nan kèk jou, e youn nan chanjman enpòtan yo prevwa se ranplasman chajè Lightning propriétaires ak USB-C chaje. Chanjman sa a aliman ak dènye lejislasyon Inyon Ewopeyen an te apwouve, ki egzije aparèy tankou smartphones ak tablèt sipòte USB-C chaje pa 2024.

Deplasman nan USB-C chaje gen pou objaktif pou rasyonalize pwosesis chaje a atravè diferan aparèy ak mak, sa ki pèmèt itilizatè yo melanje ak matche ak aparèy ak chajè ki soti nan diferan manifaktirè yo. Pandan ke chanjman sa a konsidere kòm yon etap enpòtan pou Apple, li pa totalman inatandi depi konpayi an te deja adopte USB-C chaje pou iPads li yo ak MacBooks.

Vis prezidan ansyen Apple nan maketing atravè lemond, Greg Joswiak, te deja eksprime rezistans konpayi an nan chanjman an, site valè a ak omniprésente nan plato Zeklè a. Sepandan, konfòme yo ak manda Inyon Ewopeyen an te vin nesesè, menm si Apple te kwè ta ka gen yon pi bon apwòch anviwònman an.

Chanje nan USB-C poze defi finansye pou Apple kòm konpayi an te kapitalize sou vann câbles Lightning ak Pwodwi pou Telefòn ki gen rapò. Mouvman nan USB-C ta ​​deplase Apple lwen ekosistèm fèmen li yo, kòm USB-C se yon estanda ki pi louvri. Apple ta ka kontrekare sa a pa kreye pwòp mak USB-C kab li yo ki ofri pi bon konpatibilite ak pi vit pèfòmans chaje espesifik nan iPhones.

Pandan ke li rete ensèten si tout modèl iPhone 15 yo pral gen USB-C oswa si li pral eksklizif nan aparèy yo Pro, disponiblite a nan USB-C câbles chaje pa ta dwe yon pwoblèm pou itilizatè yo. Anpil aparèy mobil, tankou pwòp iPad ak MacBooks Apple yo, deja itilize câbles USB-C. Nan kouri nan longè, sistèm chaje inivèsèl la espere benefisye itilizatè yo, senplifye pwosesis la chaje ak diminye kantite câbles ki nesesè yo.

Apple ka konsidere tou chaje san fil, men kounye a, teknoloji a pi dousman pase chaje branche. Kèlkeswa, tranzisyon an nan USB-C pou iPhone 15 la konsidere kòm yon etap enpòtan nan direksyon pou yon eksperyans chaje plis estanda ak pratik pou itilizatè yo.

Sous: CNN

Definisyon:

Chargeur Zeklè: Chargeur propriétaire Apple a te entwodui an 2012 ak iPhone 5 a, ki te pèmèt pou chaje pi vit ak yon plan revèsib.

Chaj USB-C: Yon estanda chaj inivèsèl ki pèmèt livrezon pouvwa ak transfè done ak yon sèl kab, ki ofri plis konpatibilite atravè divès kalite aparèy ak mak.