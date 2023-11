By

Konfli ki sot pase a ki antoure andòsman Elon Musk nan teyori konplo antisemit te pwovoke kondanasyon toupatou ak apèl pou aksyon. Sepandan, reyalite a se ke gouvènman ameriken an jwenn tèt li nan yon pozisyon konplike, ki depann anpil sou SpaceX Musk la pou sekirite nasyonal ak pwogram espas kritik.

Yon atik ki sot pase nan New York Times mete aksan sou limit depandans gouvènman an sou teknoloji Musk la ak mank de altènativ solid. Pandan ke opinyon Musk eksprime yo opoze ak valè debaz yo nan Mezon Blanch lan, ofisyèl yo rekonèt ke benefis ki genyen nan inovasyon SpaceX a depase enkyetid yo sou diskou l 'yo.

Pou egzanp, NASA gen kèk altènativ lè li rive lansman fize serye. SpaceX te vin yon founisè pou lanse misyon nan lespas, epi gouvènman an pa gen mwayen pou koupe lyen ak resous esansyèl sa a. Pentagòn lan, tou, te antre nan akò ak SpaceX, peye dè milyon pou sistèm kominikasyon kritik tankou Starshield, ki baze sou rezo satelit Starlink la. Militè Ikrèn lan, pou egzanp, konte antyèman sou Starlink pou kominikasyon entènèt ak chan batay.

Malgre gouvènman an depann de SpaceX, li enpòtan pou sonje ke yo pa tolere oswa dakò ak kòmantè antisemit Musk yo. Depatman Defans la repete kondanasyon li sou tout fòm antisemit. Li sanble ke, pou kounye a, gouvènman an vle navige relasyon konplike sa a epi adrese enkyetid sou diskou separeman de depandans yo sou kapasite teknolojik SpaceX la.

Pandan Etazini ap goumen ak konfli k ap kontinye, li klè ke depandans sou SpaceX Elon Musk se yon reyalite lojistik ak estratejik. Pandan ke kritik sou konpòtman Musk la jistifye, li esansyèl pou konsidere pi gwo enplikasyon ak defi pou jwenn sous altènatif pou sèvis enpòtan SpaceX bay yo.

Kèk kesyon ak tout repons

1. Èske gouvènman ameriken an depann de SpaceX Elon Musk?

Wi, gouvènman ameriken an konte anpil sou SpaceX pou pwogram sekirite nasyonal ak espas enpòtan akòz teknoloji inovatè konpayi an ak mank de altènativ solid.

2. Poukisa gouvènman an pa ka koupe lyen ak SpaceX?

SpaceX bay sèvis esansyèl tankou lansman fize serye ak sistèm kominikasyon enpòtan ki enpòtan anpil pou sekirite nasyonal la. Jwenn founisè altènatif ki gen kapasite menm jan an pa pratik kounye a.

3. Èske gouvènman an andose kòmantè antisemit Musk yo?

Non, gouvènman an fòtman kondane tout fòm antisemitis. Pandan ke yo kenbe yon depandans sou SpaceX, yo klèman distans tèt yo ak kondane diskou ofansif Musk la.