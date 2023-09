Hisense ULED X Televizyon: Yon revolisyon nan teknoloji ekleraj

By

Hisense ULED X Televizyon an ap revolisyone fason nou fè eksperyans teknoloji ekleraj. Youn nan pwoblèm prensipal yo ak ekleraj se ke li ka koule nan, lave soti nwa yo ak kreye halos alantou objè klere. Manifaktirè televizyon yo te eseye adrese pwoblèm sa a lè l sèvi avèk limyè ki ap dirije ki ka etenn dèyè zòn ki vle di yo dwe nwa. Teknik sa a, ke yo rekonèt kòm zòn gradyasyon, te gen rezilta melanje, souvan ki mennen nan zafè ton ak aliyman enpafè.

Sepandan, Hisense ULED X televizyon an pran yon apwòch diferan. Avèk 20,000 mini-LED ekleraj li yo divize an 5,000 zòn gradyasyon, televizyon sa a ofri yon pi gwo kantite zòn pase pifò lòt modèl sou mache a. Rezilta a se yon amelyorasyon remakab nan kalite foto ak presizyon. Nwa yo pi fonse, ak koulè yo rich ak vibran.

An tèm de konparezon, televizyon LCD yo jeneralman konsidere kòm pi bon pase OLEDs pou chanm ki byen limen. Sepandan, ULED X televizyon an ofri nivo nwa enpresyonan, fleri minim, ak saturation koulè gwo twou san fon, ki fè li pa distenge ak televizyon OLED nan anpil aspè. Anplis de sa, ULED X la klere lè li rive klète pik, depase pifò televizyon LCD.

Pandan yon revizyon konplè, ULED X televizyon an toujou enpresyone ak bon jan kalite foto li yo, depase menm kèk nan pi bon televizyon yo sou mache a. Kontni-wo kalite ak kodaj segondè-dinamik montre kapasite ULED X la, ak majorite sèn yo pi pito pase yon konkiran dirijan.

Sepandan, gen kèk dezavantaj yo konsidere. Kontwòl vwa ULED X yo limite, ak sistèm operasyon Vidaa li yo ka pa ofri menm nivo sipò app ak Android TV. Pou moun ki konte sou aplikasyon espesifik, li rekòmande pou tcheke disponiblite a anvan ou achte ULED X la.

An jeneral, Hisense ULED X televizyon an ofri yon avansman enpòtan nan teknoloji ekleraj. Kalite foto eksepsyonèl li yo, nivo nwa enpresyonan, ak koulè vivan fè li yon konkiran prensipal nan mache televizyon an. Pandan ke li ka gen kèk limit, li sètènman merite rekonesans kòm youn nan pi bon televizyon ki disponib kounye a.

