Amelyore Aksè: Fonksyon Voice View Amazon Fire Stick la

Itilizatè Amazon Fire Stick kounye a gen yon opsyon pratik pou amelyore eksperyans gade yo ak karakteristik Voice View la. Zouti aksesibilite eksepsyonèl sa a, ki fèt sitou pou moun ki gen andikap vizyèl, ofri bonjan sipò pou moun ki gen difikilte pou wè ekran an oswa tou senpleman k ap chèche èd adisyonèl pandan y ap chwazi kontni pou gade.

Voice View, jan Amazon dekri li, se yon lektè ekran espesyalman devlope pou aparèy Fire TV. Lè li aktive, li kominike tèks sou ekran an kòm itilizatè yo navige nan opsyon meni ak anviwònman. Anplis, li ka itilize pandan pwosesis konfigirasyon aparèy inisyal la, bay yon eksperyans enklizif ak itilizatè-zanmitay.

Pou jwenn aksè nan karakteristik sa a, asire w ke ou gen yon baton Fire TV akonpaye pa yon Alexa Voice Remote. Itilizatè yo p ap fè fas ak okenn limit ankò lè li rive jwi emisyon yo oswa fim pi renmen yo. Lè w kenbe meni an ak bouton Retounen an menm tan an, ki sitiye nan twa ti bouton an tèt sou remote la, pou apeprè de a senk segonn, karakteristik Voice View la ka aktive san efò.

Anplis de metòd aleka, itilizatè yo gen opsyon tou pou pèmèt oswa enfim Voice View atravè aplikasyon Anviwònman an. Senpleman jwenn aksè nan seksyon Aksè a epi chwazi VoiceView. Lè yo aktive avèk siksè, itilizatè yo pral akeyi ak èd memwa vwa rasire, "VoiceView Ready," ki endike ke karakteristik la aktive epi li pare pou bay yon eksperyans immersion. Okontrè, lè karakteristik la etenn, itilizatè yo pral tande èd memwa a, "VoiceView Exiting."

Lè li anbrase zouti aksè tankou Voice View, Amazon demontre angajman li nan enklizivite, asire ke tout moun ka jwi benefis ki genyen nan Fire TV Stick yo. Kit li nan aksè nan yon pakèt kontni oswa navige nan meni san efò, karakteristik sa a ajoute konvenyans ak enklizivite pou tout itilizatè.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

Kouman mwen ka aktive fonksyon Voice View sou Amazon Fire Stick mwen an?

Pou aktive fonksyon Voice View la, kenbe bouton Meni ak Retounen an menm tan sou Alexa Voice Remote ou a pou apeprè de a senk segonn. Altènativman, ou ka aktive li atravè aplikasyon an Anviwònman lè w chwazi Aksè ak Lè sa a, VoiceView. Kisa Voice View fè?

Voice View se yon lektè ekran ki li tèks ki sou ekran pandan w ap navige nan opsyon meni ak paramèt sou Amazon Fire Stick ou. Li ede moun ki gen andikap vizyèl lè li bay asistans son pou yon eksperyans gade amelyore. Èske Voice View sèlman pou itilizatè ki gen pwoblèm vizyon?

Malgre ke Voice View fèt sitou pou moun ki gen pwoblèm vizyèl, nenpòt moun ka benefisye de karakteristik li yo pou fè navigasyon ak seleksyon kontni pi pratik ak aksesib. Èske mwen ka limen ak koupe Voice View? Wi, ou ka fasilman aktive fonksyon Voice View la oswa etenn. Lè yo aktive, èd memwa "VoiceView Ready" la pral konfime aktivasyon li yo. Menm jan an tou, lè enfim, ou pral tande "VoiceView sòti."