Ki jan yo jwenn aksè nan karakteristik Hidden Zoom ak View Vwa sou Amazon Fire Stick

Si ou posede yon Amazon Fire Stick, gen kèk karakteristik kache ke ou pa ta ka okouran de. Anplis bay aksè a yon mond amizman, Fire TV ofri tou opsyon aksè itil pou itilizatè yo. Youn nan karakteristik sa yo se loup ekran an, ki pèmèt ou rale sou ekran ou a.

Pou pèmèt fonksyon rale a, swiv etap senp sa yo:

1. Ale nan aplikasyon an Anviwònman sou Amazon Fire TV ou epi chwazi Aksè.

2. Peze epi kenbe bouton Retounen ak Vit Avant sou telekomandasyon ou an ansanm pou apeprè senk segonn.

3. Yon fwa pèmèt, ou ka rale nan peze meni an ak bouton Fast Forward. Pou rale soti, peze Menu ak Rewind.

4. Si ou vle chanje direksyon rale a, peze Menu ak bouton korespondan yo pou Up, Down, Left, oswa Right.

Li enpòtan sonje ke karakteristik nan rale ka pa travay ak tout kontni videyo. Dapre Amazon, "Pifò kontni videyo pa konpatib ak karakteristik rale a."

Yon lòt gwo karakteristik aksè Amazon Fire Stick ofri se Voice View. Karakteristik sa a pèmèt yon vwa vityèl li sa k ap pase sou ekran an, sa ki fè li pi fasil pou itilizatè ki gen pwoblèm vizyèl navige sou aparèy yo.

Pou aktive Voice View, swiv etap sa yo:

1. Jwenn bouton Menu an ak bouton Retounen sou Amazon Fire Stick remote w la.

2. Peze epi kenbe tou de bouton an menm tan pou anviwon senk segonn.

3. Ou pral tande "VoiceView Ready" yon fwa ke karakteristik nan aktive.

Karakteristik sa yo kache sou Amazon Fire Stick ka bay yon eksperyans ki pi enklizif ak zanmitay pou tout itilizatè yo, kèlkeswa bezwen aksè yo. Kit ou bezwen rale sou ekran ou oswa ou gen yon vwa vityèl ki gide ou atravè koòdone a, opsyon sa yo asire ke tout moun ka jwi baton dife yo a plen.

Kesyon moun poze souvan

K: Èske mwen ka itilize karakteristik rale a ak nenpòt kontni videyo?

A: Non, karakteristik rale a ka pa konpatib ak tout kontni videyo.

K: Kouman pou mwen rale nan ak soti lè l sèvi avèk karakteristik rale a?

A: Pou rale nan, peze Menu ak Fast Forward. Pou rale soti, peze Menu ak Rewind.

K: Kouman mwen ka aktive Voice View?

A: Peze epi kenbe bouton Meni ak Retounen an menm tan pou apeprè senk segonn pou aktive Voice View.

K: Èske Voice View disponib sou tout aparèy Amazon Fire Stick?

A: Wi, Voice View se yon karakteristik ki disponib sou tout aparèy Amazon Fire Stick.