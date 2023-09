Pwogram Evènman Otòn Teknoloji: Kisa w ap atann nan mwa septanm ak oktòb

Septanm ak Oktòb yo se mwa enteresan pou amater teknoloji, pandan gwo evènman ak konferans k ap fèt, ki montre dènye inovasyon yo ak anons nan divès endistri yo. Ann pran yon gade nan kèk nan evènman k ap vini yo ak sa nou ka atann nan men yo.

Toronto Creole Film Festival (TIFF)

Lè: Jedi, 7 septanm – Dimanch, 17 septanm

Kote: Anba lavil Toronto, Kanada

Ki sa: TIFF se yon festival fim anyèl ki mete aksan sou fim entènasyonal yo epi ki ofri pwojeksyon, konferans, evènman, ak atelye.

Apple Wonderlust

Lè: Madi, 12 septanm nan 1PM ET / 10AM PT

Ki kote: Apple Park, Cupertino, Kalifòni

Ki sa ki: evènman trè antisipe Apple la, Wonderlust, pral montre nouvo pwogramasyon iPhone 15 la, ki gen rimè pou gen pò USB-C olye pou yo Lightning.

Detroit Auto Show

Lè: Mèkredi, 13 septanm - dimanch, 24 septanm

Kote: Huntington Place Convention Center, Detroit, Michigan

Ki sa: Montre Oto Detroit, ke yo rele tou Montre Oto Entènasyonal Amerik di Nò, reyini manifaktirè oto ak ekspè endistri yo pou montre ak diskite sou dènye tandans otomobil ak nouvo machin yo.

Aparèy Amazon ak Evènman Sèvis

Lè: Mèkredi, 20 septanm nan 10AM ET

Ki kote: Amazon HQ2 Campus, Arlington, Virginia

Ki sa: Amazon òganize yon evènman envitasyon sèlman nan dezyèm katye jeneral li yo, kote yo espere revele nouvo aparèy ak sèvis.

Microsoft Evènman Espesyal

Lè: Jedi, 21 septanm

Kote: Vil Nouyòk

Ki sa ki: Microsoft pral òganize yon "evènman espesyal" ki fèt sèlman sou envitasyon, ki gendwa konsantre sou aparèy Sifas ajou ak avansman nan AI.

Evènman Kòd Vox Media la

Lè: Madi, 26 septanm – Mèkredi, 27 septanm

Ki kote: The Ritz-Carlton, Laguna Niguel, Kalifòni

Ki sa ki: Kòd se yon evènman teknoloji ki pote ansanm vwa enfliyan nan endistri a. Ane sa a, li genyen oratè remakab tankou X/Twitter CEO Linda Yaccarino, Bumble CEO Whitney Wolfe Herd, GM CEO Mary Barra, ak plis ankò.

Sa a se jis yon aperçu de sa k ap vini an septanm ak oktòb. Lòt evènman, tankou Meta Connect, Made by Google, ak Samsung Developer Conference, yo tou sou orizon an, pwomèt anons enteresan ak apèsi sou reyalite vityèl, nouvo aparèy Google, ak mizajou ekosistèm Galaksi Samsung a, respektivman. Kòm plis evènman yo anonse, rete branche pou dènye nouvèl sou The Verge.

Sous:

– Sit entènèt ofisyèl TIFF

– Apple Wonderlust Evènman

– Detroit Auto Show ofisyèl sit entènèt

– Aparèy Amazon ak Evènman Sèvis

- Microsoft Evènman Espesyal

– Evènman Kòd Vox Media la

– Meta Konekte 2023

- Fè Google Evènman

– Konferans Developer Samsung