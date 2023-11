Nouvo Akò Peman Montre Manèv Estratejik Spotify

Nan yon vire etone nan evènman yo, mizik difizyon jeyan Spotify te garanti yon patenarya inik ak avantaje ak Google pou peman ki baze sou android. Dapre dènye temwayaj nan Epic v. Google jijman, Spotify te jere yo negosye yon kontra kote li peye yon komisyon pousan 0 lè itilizatè yo chwazi achte abònman atravè pwòp sistèm peman li yo. Sepandan, si itilizatè yo chwazi pou Google kòm processeur peman yo, Spotify peye sèlman yon mèg 4 pousan komisyon.

Akò sa a devye siyifikativman de frè estanda 15 pousan Google, sa ki defye nosyon ke tout devlopè yo sijè a menm tarif yo. Pandan ke Google te okòmansman eseye kenbe detay yo nan aranjman sa a konfidansyèl, diskite ke li ta ka anpeche negosyasyon ak lòt devlopè app k ap chèche kondisyon ki pi favorab, li te kounye a te revele pandan jijman an.

Pwogram Faktirasyon Chwa Itilizatè Google la, ki te lanse an 2022, anjeneral redwi komisyon Play Store a apeprè 4 pousan si devlopè yo itilize pwòp sistèm peman yo, sa ki fè frè a desann apeprè 11 pousan. Sepandan, aranjman sa a souvan ofri ti kras oswa pa gen ekonomi aktyèl pri pou devlopè yo, paske yo responsab pou depans ki asosye ak pwosesis peman. Pandan ke Google te mete aksan sou fleksibilite pwogram li a bay, ekonomi yo parèt mwens enpòtan pase sa te kwè anvan.

Popilarite remakab Spotify a te jwe yon wòl esansyèl nan asire kontra sa a "san parèy" ak tayè. Temwaye nan tribinal la, Don Harrison, chèf patenarya mondyal Google yo, jistifye akò a lè li deklare ke fonksyonalite apwopriye nan Spotify atravè sèvis Play ak sèvis debaz yo te enpòtan anpil pou asire preferans konsomatè yo kontinye pou telefòn Android yo. Ansanm ak aranjman peman sa a, tou de Spotify ak Google te angaje 50 milyon dola chak nan yon "fon siksè," demontre envestisman pataje yo nan siksè patenarya a.

Pandan ke non lòt devlopè ki benefisye de pousantaj pi favorab yo pa te divilge, li te revele ke Google ofri Netflix yon pousantaj rabè nan jis 10 pousan - yon òf ki te refize pa jeyan difizyon an. Kontinwe, Netflix pa ofri yon opsyon achte nan aplikasyon an ankò sou Android epi li pa peye okenn frè ankò bay Google pou distribisyon app li a.

Dènye mouvman Spotify sa a pa sèlman montre apwòch pwoaktif li pou jere obligasyon peman li yo, men tou mete aksan sou jaden flè konplèks nan ekonomi magazen app. Lè Spotify jwenn yon kontra ki diminye fado peman li yo anpil, li te pozisyone tèt li kòm yon jwè rize nan batay kontinyèl ant devlopè app ak gwo teknoloji sou frè komisyon an.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

1. Ki pwogram Fakturasyon Chwa Itilizatè Google yo ofri?

Pwogram Faktirasyon Chwa Itilizatè Google a pèmèt devlopè aplikasyon yo sèvi ak pwòp sistèm peman pa yo, sa ki redui frè komisyon Google Play Store chaje yo. Tipikman, pwogram sa a koupe apeprè 4 pousan nan frè estanda 15 pousan, sa ki mennen li desann nan apeprè 11 pousan. Sepandan, li enpòtan sonje ke devlopè yo toujou responsab pou depans pwosesis peman yo, ki ka konpanse nenpòt ki ekonomi posib.

2. Ki jan Spotify te jere an sekirite tèm peman pi favorab ak Google?

Siyifikatif popilarite Spotify a ak enpak potansyèl sou lavant telefòn Android te jwe yon wòl enpòtan nan negosyasyon aranjman inik peman li yo ak Google. Sa a montre valè estratejik Spotify genyen pou ekosistèm Google la. Lè yo ofri yon kontra kote Spotify peye 0 pousan komisyon pou abònman trete atravè sistèm pwòp li yo, epi sèlman 4 pousan si itilizatè yo chwazi Google kòm processeur peman yo, tou de pati yo te jwenn yon akò mityèlman benefisye.

3. Èske gen nenpòt lòt devlopè te resevwa tretman menm jan an nan men Google?

Pandan ke Google te rekonèt ke lòt devlopè ka te garanti pousantaj pi jenere, yo te evite nonmen non pati sa yo. Pandan jijman an, li te revele ke Google te ofri Netflix yon pousantaj rabè nan jis 10 pousan, ki platfòm difizyon an te refize. Kòm yon rezilta, Netflix pa bay yon opsyon achte nan aplikasyon an ankò sou Android epi li pa peye okenn frè bay Google pou distribye app li a.